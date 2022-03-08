22 медали выиграл Казахстан на чемпионате Азии по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) прошли заключительные четвертьфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам четвертьфиналов на молодежном и юниорском турнирах в полуфинал от сборной Казахстана смогли выйти 22 боксера и тем самым гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Полуфиналисты молодежного первенства: Алмат Абдуали (51 кг), Бахтияр Анарбаев (57 кг), Акбар Бисарев (60 кг), Мадияр Тайпаков (63,5 кг), Ислам Советов (67 кг), Егор Егоров (71 кг), Даулет Тулемисов (75 кг), Султанбек Айбарулы (80 кг), Ердос Шарипбек (92 кг), Тимофей Поташов (+92 кг); Гульназ Бурибаева (48 кг), Бакыт Сейдиш (66 кг).

Полуфиналисты юниорского первенства: Бексултан Боранбек (48 кг), Бек Жолдасбек (50 кг), Айдар Кадырхан (52 кг), Султан-Бейбарыс Абылаев (54 кг), Торехан Сабырхан (57 кг), Алексей Хаванцев (60 кг), Ахмет Усен (63 кг), Мадияр Бексултанов (80 кг); Карина Токубай (50 кг), Аружан Жанабаева (66 кг).