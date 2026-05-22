22 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день биологического разнообразия провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. Изначально праздник отмечали 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/55/201 от 8 февраля 2001 года, датой Международного дня биологического разнообразия стало 22 мая — день принятия текста Конвенции.

Главная задача Международного дня биологического разнообразия — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Республика Казахстан стала 164-м государством, вошедшим в состав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, сокр. UNESCO, рус. ЮНЕСКО).

В 2006 году в целях укрепления дипломатических отношений Республики Казахстан с Объединенными Арабскими Эмиратами в городе Абу-Даби было открыто посольство Республики Казахстан.

В 2012 году по центральным улицам Нью-Йорка прошел ежегодный парад тюркских народов, в котором впервые приняли участие граждане Казахстана, предоставивший возможность представителям различных братских нам народов пронести свои флаги и продемонстрировать национальные костюмы.

В 2013 году была учреждена государственная премия имени аль-Фараби для ученых за прорывные научные исследования и внедренные инновации, которая будет вручаться ежегодно в семи номинациях.

В 2013 году в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики было создано АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», основной деятельностью которого является управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц.

В 2014 году Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина был назван лучшим вузом по изобретениям среди восьми стран СНГ. Решением Евразийского совета ректору вуза Ахылбеку Куришбаеву была вручена золотая медаль. КазАТУ им. С. Сейфуллина — единственный вуз в Казахстане, которому присуждена награда Евразийской патентной организации — Золотая медаль имени В. И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело».

В 2014 году Республика Казахстан была избрана председателем Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию. Азиатско-Тихоокеанский форум проводится под эгидой Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и стран Тихого океана (ЭСКАТО) в целях содействия региональному диалогу по вопросам развития.

В 2017 году Казахстан впервые завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхае. Победителями World Cup стали Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ойбек Саидиев.

В 2021 году посол Казахстана в Швейцарии Алибек Бакаев вручил генеральному директору Всемирного почтового союза (ВПС) Бишару Хусейну верительное письмо об его аккредитации при данной международной организации.

Всемирный почтовый союз создан в соответствии с Бернским договором в 1874 году. С 1948 года — институт ООН, регулирующий международные почтовые услуги. Казахстан официально присоединился к ВПС в 1992 году.

В 2021 году в небольшой коммуне Вальруа (департамент Мерт и Мозель) состоялась церемония возложения памятных венков и посадка Дерева мира у мемориала «Стелла» в честь советских солдат, павших при освобождении Франции от нацистских захватчиков.

Здесь захоронен прах 54 бойцов Красной Армии, среди которых есть и воины-казахстанцы. Установлено, что там покоятся Зейнулла Алимгазиев, Коныспек Жакиянов.

В 2023 году Касым-Жомарт Токаев наградил президента Сингапура Халиму Якоб орденом «Достық» I степени.В ходе церемонии глава Казахстана отметил весомый вклад президента Сингапура в укрепление и развитие двусторонних отношений.

В 2024 году в Туркестанской области экспедиция Центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета, а также музея-заповедника «Ордабасы» обнаружила на могильнике Толебай тобе-5 золотые украшения возрастом более двух тысяч лет. Они относится к периоду государства Кангюй. Ювелирные украшения с тончайшей техникой исполнения были обнаружены в уникальном захоронении знатной семьи II века до нашей эры. Золотые серьги в форме луны, украшенные драгоценными камнями – поистине сокровище для археологов. Эта находка доказывает высокий уровень ювелирного искусства той эпохи.

В 2025 году соревнования на чемпионате Азии по боксу среди молодежи в Коломбо (Шри-Ланка) завершились триумфом казахстанских боксеров, которые в общем медальном зачете завоевали 22 золотых медали. В финале выступили 11 казахстанских боксеров, из них 10 завоевали золотые медали. В весе до 86 кг Нурсултан Кыстаубай стал бронзовым призером.