22 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Наурыз

Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны — Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен праздничным днем. С 2001 года Наурыз является государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается три дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

Наурыз отмечается целый месяц (неофициально) с 22 марта по 21–22 апреля.

Всемирный день водных ресурсов

Является одним из международных дней, учреденных ООН. Генеральная Ассамблея ООН учредила его в 1993 году. 22 марта 2005 года началось Международное десятилетие действий «Вода для жизни». Оно было объявлено в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2003 году.

Цель дня — привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с водными ресурсами (засухи, наводнения, проблемы с доступом к безопасной питьевой воде и основным услугам в области санитарии в ряде стран).

Международный день таксиста

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали этот прибор «таксиметр» — от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

СОБЫТИЯ

В 1990 году состоялось заседание Президиума Верховного Совета, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии работы в республике по подготовке к введению в действие Закона Казахской ССР «О языках в Казахской ССР».

В 1990 году вышел в свет первый номер популярного еженедельника на казахском языке «Ана тiлi». Учредитель — Международное общество «Қазақ тілі» и коллектив еженедельника «Ана тілі». Первый номер вышел в Алма-Ате в качестве еженедельника по краеведению и языкознанию республиканского общества «Қазақ тілі». Главный редактор — Ж. Бейсембайулы. Основная тема еженедельника — актуальные проблемы казахского языка, литературы и истории.

В 1991 году вышел первый номер республиканской газеты «Жас қазақ». Под этим названием издание выходило четыре года. С 11 августа 2001 года издание выходит под новым названием «Жас қазақ үні».

В 1993 году в Павлодаре был создан азербайджанский национально-культурный центр «Ватан». Цель создания: укрепление мира и согласия в регионе, возрождение национальной культуры, азербайджанского языка, истории, обычаев и традиций своего народа.

В 1995 году «Казпочта» выпустила почтовые марки, посвященные Новому году по восточному календарю — празднику Наурыз. На марках изображается символ 1995 года «Синий кабан» в центре астрологического гороскопа.

В 1995 году была создана государственная компания «Продкорпорация». Основными целями и задачами компании являются хранение стратегического зернового запаса страны, ответственность за госресурсы зерна, стабилизация внутреннего зернового рынка и экспорт зерна.

В 2005 году в Астане состоялась церемония открытия Исламского культурного центра. В ней участвовал специальный представитель Эмира Государства Катар Мухаммед Исмаил аль-Имади.

В 2008 году в Стамбуле были торжественно открыты Дом культуры Казахстана и центр по изучению казахского языка. Здание находится в парке Топкапы.

В 2013 году в столице Хорватии открылся новый офис казахстанского посольства, расположенный в престижном районе Загреба по соседству с Канцелярией Президента Хорватии, посольствами и резиденциями ряда стран Европы и Азии.

Архитектурный дизайн казахстанского посольства перекликается с уникальным, современным стилем Астаны, символизирует динамично развивающийся, устремленный в будущее Казахстан.

В 2018 году секретариат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел торжественный прием, посвященный международному празднику Наурыз. В мероприятии приняли участие свыше 400 человек, среди которых послы и представители аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные общественные деятели и ученые, журналисты, представители деловых кругов.

Впервые в праздновании Наурыза в составе «семьи ШОС» приняли участие представители Пакистана и Индии, которые стали полноправными членами организации на Саммите ШОС в Астане в июне 2017 года.

В 2022 году в Японии в рамках круглого стола состоялась церемония вручения ордена «Достық» ІІ степени известному исследователю истории Казахстана, профессору университета Хоккайдо Томохико Уяме, специализирующемуся на истории казахской интеллигенции начала XX века.

Профессор Т. Уяма, подчеркнул, что награду посвящает всему исследовательскому корпусу и своим казахстанским коллегам и передал чувства благодарности и теплые пожелания на казахском языке.

В 2022 году в школе-гимназии имени аль-Фараби города Караганда увековечили память ученого-геолога Акжана Машанова. Инициатива открытия кабинета имени одного из самых видных ученых-горняков ХХ века и исследователя наследия мыслителя Востока Абу Насыра аль-Фараби принадлежит директору гимназии Кымбат Оспановой. Под ее руководством педагогический коллектив провел масштабную работу по сбору информации о жизни и трудовом пути геолога, составил целую экспозицию из его личных вещей, фотографий и портретов.

В 2024 году в Брюсселе состоялся первый Саммит по ядерной энергии с участием казахстанской делегации. Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан и Председатель АО «НК Казатомпром» Меиржан Юсупов приняли участие в Саммите, который был организован правительством Бельгии совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Саммит собрал глав 22 государств и правительств, президентов Европейского совета, Европейской комиссии, министров, а также более 300 руководителей международных организаций, транснациональных компаний, диппредставительств и экспертных кругов. Цель Саммита — обсуждение роли ядерной энергетики в решении глобальных проблем изменения климата, повышении энергетической безопасности и стимулировании экономического развития.

В 2025 году в Гарвардском университете впервые исполнили казахстанскую классическую музыку, что стало подарком к Наурызу для американской публики и казахской диаспоры. Уникальные произведения исполнили музыканты из США, а партитуры казахстанских танцев композиторов передали в крупнейшие музыкальные архивы Соединенных Штатов.

В 2025 году в Брюсселе открылась выставка известного казахстанского ювелира Сержана Баширова — трижды лауреата премии ЮНЕСКО. Его украшения, созданные по древним традициям кочевников, уже покорили мир. Теперь их смогли увидеть и в Европе.

В 2025 году в Алматы 5000 человек исполнили песни Абая в хоре, приуроченном к Наурызу и 180-летию поэта. На проспекте Абая прозвучали «Көзімнің қарасы» и «Желсіз түнде жарық ай» — в знак уважения к великому казахскому просветителю.

В 2025 году в Актау, в честь Наурыз мейрамы, 5 тысяч человек в казахской национальной одежде установили рекорд Гиннесса в номинации «Самое большое количество людей в казахской национальной одежде».