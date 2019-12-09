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22-летняя венгерская студентка стала замминистра по делам молодежи

9 Декабря 2019 09:15
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22-летняя венгерская студентка стала замминистра по делам молодежи

БУДАПЕШТ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ ­ - 22-летняя студентка юридического факультета Жофия Рац назначена заместителем министра по делам молодежи в правительстве Венгрии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Чтобы стать заместителем министра или министром в Венгрии, необходимо иметь хорошую репутацию и степень магистра в области экономики, государственной службы или права. Однако, как отмечает АЗЕРТАДЖ , правительство намерено реформировать закон, и уже назначило на должность заместителя министра по делам молодежи девушку, не окончившую пока еще вуз.

Изменение в законе откроет возможность для каждого гражданина страны, обучающегося в университетах по указанным выше специальностям, стать заместителем министра без обретенной пока еще на тот момент фактической степени. Министерство людских ресурсов заявило, что предложение об изменении закона будет направлено правительству.

Рац недавно вернулась в Венгрию из Вашингтона, где проходила обучение в течение семестра по студенческому обмену.

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Ключевые слова: Венгрия,
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