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22-летний водитель погиб на трассе в Акмолинской области

28 Октября 2019 14:40
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22-летний водитель погиб на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП на трассе «Нур-Султан-Петропавловск» под колесами автомобиля погиб водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, ДТП на автодороге «Нур-Султан-Петропавловск» произошло 27 октября около 18 часов на 176-м км в районе села Когам.

«Установлено, что на этом участке автодороги 63-летний водитель автомашины «Renault Logan», житель города Нур-Султана, допустил наезд на 22-летнего водителя автомашины марки «Audi А6», который, не справившись с управлением, допустил столкновение с криволинейным брусом из-за разгерметизации заднего правого колеса и стоял на проезжей части», - отметили в ведомстве.

В результате ДТП водитель «Audi А6» от полученных травм скончался на месте. Возбуждено досудебное производство по ч.3 ст. 345 УК РК.

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Ключевые слова: Акмолинская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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