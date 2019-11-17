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16.11.2019 21:40
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16.11.2019 12:52
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22-летний водитель без прав устроил погоню по улицам Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Устроить настоящую погоню в Кокшетау полицейских вынудил 22-летний водитель, нарушивший сразу несколько правил дорожного движения и пытавшийся скрыться с места происшествия, невзирая на красный свет и сплошные полосы на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В известном кокшетауском паблике Kokshevideogram появилось видео погони по улицам Кокшетау, а после и задержания водителя одной из автомашин.
«Полицейскими задержан 22-летний водитель автомашины ВАЗ 2110, который неоднократно нарушил правила движения, что выразилось в проезде на красный сигнал светофора, пересечении сплошной полосы, а также неподчинении законным требованиям сотрудников полиции об остановке», - прокомментировали ролик в департаменте полиции региона.
Как оказалось, около 14.00 автопатруль заметил автомашину ВАЗ 2110 серебристого цвета, которая пересекла улицу Алтынсарина по ул. Ауельбекова на красный сигнал светофора. Полицейские догнали автомашину и попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требования. Началась погоня по улицам Кокшетау, в ходе которой нарушитель продолжал пересекать перекрестки на красный сигнал светофора и выезжать на встречные полосы. В итоге три автопатруля «Аскер» смогли зажать и остановить машину на перекрестке улиц Ауельбекова и Габдуллина.
«При проверке у водителя не оказалось с собой документов на автомашину и водительского удостоверения. По словам парня, он его не получал. Как выяснилось, машина состоит на российском учете», - добавили в полиции.
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