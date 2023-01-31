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22-летний непобежденный нокаутер попал в топ-10 лучших боксеров Казахстана

31 Января 2023, 22:25
22-летний непобежденный нокаутер попал в топ-10 лучших боксеров Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Шайкен (9-0, 5 КО) попал в десятку лучших отечественных боксеров, по версии сайта Boxrec.com, передает МИА «Казинформ».

По сравнению с рейтингом, составленном в декабре 2022 года, в топ-10 казахстанских боксеров произошло изменение: Талгат Шайкен поднялся на десятое место, вытеснив Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО). В декабре Шайкен не дрался, а Джукембаев провел бой 24-го числа и победил техническим нокаутом в шестом раунде боксера из ЮАР Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).

Лучшим казахстанским боксером на BoxRec по-прежнему остается Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО). На втором месте - Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО). На третьем- Али Ахмедов (19-1, 14 КО).


Фото: sports.kz


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