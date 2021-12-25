22-летний казахстанский супертяж победил аргентинца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данила Семенов (4-0, 2 КО) провел свой пятый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Москве, где встретился с аргентинцем Пабло Фариасом (32-5, 17 КО) по прозвищу «Покемон». Их бой в супертяжелом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Семенова единогласным решением судей. По ходу боя рефери снял с казахстанца один балл из-за того, что он шел головой вперед. Тем не менее на исход поединка кардинальным образом это не повлияло.
Таким образом, Данила Семенов одержал пятую победу в своей профессиональной карьере, а Пабло Фариас потерпел шестое поражение. Добавим, что 22-летний казахстанец дебютировал в профи в октябре 2020 года. В начале своей карьеры Семенов победил малавийца Муссу Аджибу (28-18-5, 24 КО), ганца Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО), южноафриканца Осборна Мачиману (23-15-2, 17 КО) и намибийца Викапиту Мереро (30-11, 15 КО).
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