22 класса закрыли на карантин в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 19 учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что пять из 19 педагогов работали в штатном режиме.

«Среди детей школьного возраста зарегистрировано 84 случая инфицирования коронавирусом. Все заболели на каникулах, случаев заражения, связанных со школой, не было. По области на карантине находятся 22 класса. Школ, закрытых на карантин, нет. В колледже на карантине – две группы. В детских садах с 1-го сентября выявили четыре ребенка с коронавирусом. По сравнению с двумя предыдущими неделями, заболеваемость среди дошкольников снизилась в три раза – с 12 до 4 случаев», - проинформировал А.Жуматаев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов добавил, что сейчас COVID-19 болеют 165 детей. Из них 25 находятся в стационарах. В том числе один ребенок в тяжелом состоянии.



