22 казахстанских спортсмена прошли в полуфинал чемпионата мира по ММА

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты третьего дня чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА), который проходит с 24 по 29 января в Абу-Даби (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

В мировом первенстве принимает участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Соревнования проходят в возрастных категориях 18-21 год (молодежь) и 21+ (взрослые).

В этапе 1/4 финала прошли 27 спортсменов.

Туймегуль Жунис (Шымкент), выступающая в весовой категории до 47,6 кг, проиграла ирландской спортсменке Надин Эббот Биссеф удушающим приемом во втором раунде

Во втором поединке в этом весе неожиданным для всех, в том числе и для соперницы, стало поражение Нуржамал Садыковой (Алматинская область) в бою против индийской спортсменки Вриди Кумари. Судьи раздельным решением отдали победу представительнице Индии.

В весе до 56,7 кг молодежной категории Карина Сисенова (ЗКО) одержала победу судейским решением над чешской спортсменкой Ивой Кубиковой.

В весовой категории до 56,7 кг Алтынай Мергенбай (Шымкент) провела все три раунда, доминируя над итальянкой Мартиной Сорради, и одержала победу единогласным решением судей.

Жансая Ермагамбетова (Алматинская область) в весе до 65,8 кг одолела Катерины Лисовой из Чехии, судьи единогласно признали казахстанку лучшей в бою.

Практически весь поединок в весовой категории до 70,3 кг между Айжан Абдыкадыр (Жамбылская область) и чешской спортсменки Евой Мело прошел «в стойке». Казахстанка беспощадно обрушивала удары на оппонентку и победила единогласным судейским решением.

В весовой категории до 52,2 кг среди мужчин в полуфинальном поединке встретятся два казахстанца, которые судейским решением выиграли у соперников. Действующий двукратный чемпион мира Багдат Жубаныш (Актюбинская область) победил бахрейнского бойца Магомеда Шейхова. А Ерулан Кабдулов (Атырауская область) одолел представителя Индии Шабариша Айянара.

В наилегчайшем весе до 56,7 кг Нурбол Кулжабаев (Мангистауская область) раздельным судейским решением уступил россиянину Ахмеду Амаеву.

В весовой категории до 65,8 кг среди молодежи Самгат Шабдан (ЗКО) единогласным решением судей победил таджикского бойца Некруза Якубова.

Анар Мамедов (Карагандинская область), выступающий в весовой категории до 52,2 кг, уступил таджикскому спортсмену Ёкубджону Сафарову.

В третьем противостоянии между Казахстаном и Таджикистаном в весовой категории до 52.2 кг молодежной категории встретились Ерсултан Шакенбай (Нур-Султан) и Вохид Зохидзода. Решением судей победу присудили казахстанцу.

В весовой категории до 65,8 кг среди молодежи Абай Жалал (Шымкент) уступил россиянину Джамаладдину Гусейнову раздельным судейским решением.

В весе до 56.7 кг Дастан Жакыпбеков (Алматинская область) раздельным судейским решением выиграл ирландца Гари Руни.

В весовой категории до 65,8 кг Анатолий Золотых (Карагандиинская область) уступил россиянину Курбану Зайнукову.

В этой же весовой категории Бекзат Жасия (Шымкент) нокаутировал шведского бойца Данияла Шамхалова.

Неймат Асадов (Атырауская область) в весовой категории до 70,3 кг финишировал спортсмена из Французской Полинезии Жулиана Шлоуча нокаутом во втором раунде.

В полусреднем весе до 77,1 кг Богдан Пшебельский (Акмолинская область) одержал победу в поединке с испанским бойцом Артуро Айедийо.

В этом же весе среди молодежи Игорь Ахматов (Карагандинская область) раздельным решением уступил узбекскому бойцу Мунису Муминджонову.

Средневес среди молодежи до 83,9 кг Алиби Пернебек (Алматы) на первых секундах удушающим приемом одержал победу над австрийцем Антонио Будимира.

В этой же весовой категории Денис Черепенко (Жамбылская область) раздельным решением судей уступил кыргызстанцу Бектуру Асилбекову.

В весе до 93 кг Багдаулет Мырзабеков (Шымкент) судейским решением уступил россиянину Гаджимагомеду Асадулаеву.

Тяжеловес до 120,2 кг Нурадил Кайырбергенулы (ЗКО) техническим нокаутом выиграл узбекского спортсмена Асрорбека Анварджонова.

Боец в супертяжелом весе свыше 120,2 кг Расул Хатаев (Павлодарская область) техническим нокаутом победил бразильца Кайо Сарделла. Второй казахстанец в этом весе Талгат Жиентаев (ЗКО) потерпел поражение от узбекского спортсмена Ихтиёра Халмурадова.

Тяжеловес Константин Черниченко (Акмолинская область) снялся с соревнований ввиду травмы. Еркин Бегенов (Алматинская область), выступающий в молодежной весовой категории до 70,3 кг, прошел в полуфинал без боя из-за травмы соперника.

Завтра полуфинальные поединки проведут 22 спортсмена национальной сборной Казахстана по ММА.

Напомним, Казахстан представляют 42 спортсмена в 29 весовых категориях.











