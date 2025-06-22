22 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

83 года назад (1942) родился СМАТАЕВ Софы Калыбекович — известный казахский писатель, драматург, лауреат Международной литературной премии «Алаш».

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Родился в Агадырском районе Карагандинской области. В 1959 году поступил в КазГУ на филологический факультет. Окончил Московский институт стали и сплавов, факультет автоматизации металлургических процессов.

Трудовая деятельность: инженер-металлург на Московском заводе «Серп и молот»; инженер на Ново-Тульском металлургическом комбинате; старший инженер в Институте металлургии и обогащения Академии наук Казахской ССР; сотрудник журнала «Жұлдыз» (1968); ответственный работник ЦК Компартии Казахстана (1984-1989); директор Национальной книжной палаты РК (1989-2006).

Творческий путь: сборник стихов «Огни столицы» (1968); рассказы и повести «Здравствуй, мама» (1970), «Сплав» (1974), «Первый перевал» (1982), романы «Дуновение» (1979), «Родник» (1983). Роман-трилогия «Елім-ай» посвящена борьбе казахского народа с джунгарскими завоевателями, романы «Белое платье», «Вечное начало» и др. С. Сматаев — автор пьес «Судьба» (1976), «Кто ты?» (1977), «Злая шутка» (1978), «Звезда моя высокая» (1985), а также либретто опер «Загадочная девушка» (1971), «Жаяу Муса» (1988). Автор сборника стихов и прозы «Астана оттары» (1968), «Алау» (1974), «Қобыланды батыр» (1981), «Караспанские горы» (1984). Пьеса «Абылай хан» (1992) получила первый приз в конкурсе Министерства культуры РК. Является автором сценария к кинофильму «Біржанның соңғы жұлдызы». Сматаев известен как литературный критик, переводчик. Он перевел на казахский язык трагедию У. Шекспира «Юлий Цезарь», произведения В. Г. Короленко, В.Иванова и др. Ряд произведений Сматаева С. переведены на кыргызский, каракалпакский и эстонский языки.

Награжден орденом «Құрмет» (2000) и орденом «Парасат» (2007).

54 года назад (1971) родился КЕНЖЕБАЕВ Серик Абдрахманович – руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Таразе.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, специальность «Правоведение» (2001); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, специальность «Финансы и кредит» (2005).

Трудовая деятельность: работа в частных структурах (1993-2004); заместитель директора РГКП «Центр электронной коммерции» Агентства РК по государственным закупкам (2004 — 2005); заместитель начальника управления Комитета финансового контроля и государственных закупок по Мангистауской области Министерства финансов РК (2005 — 2006); начальник Антимонопольного управления по Мангистауской области Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК (2006 — 2008); заместитель руководителя аппарата Министерства обороны РК (2008 — 2009); заместитель председателя правления НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017 — 2018); заместитель руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения» Управления делами Президента Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

40 лет назад (1985) родился ЕРНАЗАРОВ Алмас Әзімханұлы — директор ТОО «Центр изучения религий».

Фото: kazislam.kz

Родился в Туркестанской области.

Трудовая деятельность: главный специалист, заведующий отделом управления культуры ЮКО (2006); занимал позиции в ГУ «Управление архивов и документации г. Астаны», ГУ «Национальный центр археографии и источниковедения», и АО Национальная компания «Тау-Кен Самрук»; лектор-модератор Центра изучения религий (2019); руководитель отдела информационно-разъяснительной работы Центра изучения религий (2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.