22 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

87 лет назад (1939) родился КЕСОГЛУ Лаки (Пантелей) Константинович — известный казахстанский эстрадный певец, педагог, народный артист Казахской ССР, народный артист Республики Казахстан.

Фото: greekmos.ru

Родился в Батуми. В 1949 году семья Кесоглу, как и тысячи греков Закавказья, юга России подвергается беззаконной депортации в Казахстан (Туркестан). Окончил с отличием Чимкентское музыкальное училище (1962); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы.

В 1964 году, будучи студентом консерватории, стал выступать с симфоническим оркестром Казахского радио и телевидения, с которым сделал свыше 400 записей, с 1972 года — штатный солист оркестра. Педагог, взрастивший целую плеяду известных певцов не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве.

Указом Главы государства за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства народный артист Лаки Кесоглу награжден орденом «Барыс» I степени (2024).

66 лет назад (1960) родился ПЛОТНИКОВ Сергей Викторович — казахстанский государственный деятель.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Саратовский политехнический институт, инженер-механик (1982).

Трудовая деятельность: сменный мастер, старший мастер, секретарь комитета комсомола «Востокмашзавода» (1982-1985); второй секретарь Усть-Каменогорского горкома, секретарь Восточно-Казахстанского обкома ЛКСМК (1985-1986); заместитель начальника цеха, главный технолог, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Востокмашзавод» (1986-1998); начальник управления энергетики, индустрии, телекоммуникаций и внешнеэкономических связей Восточно-Казахстанской области (1998-2003); аким Глубоковского района Восточно-Казахстанской области (2003-2007); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2007-2008); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по финансам и бюджету (2008-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2011-2017), депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по финансам и бюджету (2017-2019); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

57 лет назад (1969) родился ЖУМАНГАРИН Серик Макашевич — заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Родился в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, теплофизика (1993); Казахский государственный университет имени Е. А. Букетова, финансы и кредит (1997).

Трудовая деятельность: коммерческий директор МЧП «Тынай» (1993-1994); директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ» (1994-2004); заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования, Актобе (2005-2006); начальник отдела предпринимательства, Актобе (04.2006-12.2006); заместитель начальника управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007); начальник управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008); директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008); заместитель председателя комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор департамента развития торговли (2008-2010); заместитель председателя правления заместитель председателя правления АО «Казахстанское контрактное агентство» (04.2010-07.2010); заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc» (2010-2011); директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК (03.2012-07.2012); председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); вице-министр регионального развития РК (2013-2014); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2014-2017); вице-министр национальной экономики РК (2017-2019); член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию (2019-2020); председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (2020-2022); и.о. заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2022); заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

49 лет назад (1977) родился ШАЙЖАНОВ Кайрат Абдуллаевич — аким города Жезказган.

Фото: instagram.com/jezkazgan_akimdigi

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза».

Трудовая деятельность: работал на руководящих должностях в строительных фирмах; аким поселка Жезказган в г. Сатпаев (2007); заместитель акима г. Сатпаев (2009-2013); советник акима г. Жезказган; руководитель департамента коммунального хозяйства АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» г. Астана (2013); генеральный директор ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития жилищно-коммунального хозяйства»; директор ТОО «Алем-строй» в г. Жезказган (2015); аким Осакаровского района Карагандинской области (2015-2018); директор департамента управления активами НАО «ННАО» МСХ РК (2019-2022).

На занимаемой должности — с июня 2022 года.

47 лет назад (1979) родился АЙДАПКЕЛОВ Нурболат Сергалиевич — председатель Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Фото: baiterek.gov.kz

Родился в Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2000); Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, специальность «Юрист» (2002).

Трудовая деятельность: сотрудник РГП «ИВЦ» Агентства Республики Казахстан по статистике (2001-2003); главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2007); управляющий директор АО «НХ «КазАгро» (2007-2008); председатель правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009); консультант АО «Astana Knowledge City» (2009-2011); заместитель председателя Агентства РК по статистике (2009-2011); ответственный секретарь Агентства РК по статистике (2011-2013); директор департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике (2013-2014); занимал руководящие должности в коммерческих структурах (01.2015-05.2016); председатель Комитета по статистике МНЭ РК (2016-2020); руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020-2022); первый заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (с 25.01.2022).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.

40 лет назад (1986) родился САРСЕБАЕВ Жасулан Бирликович — заместитель заведующего Отделом контроля за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Родился в городе Аягоз области Абай. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Юриспруденция» (2008). Магистр экономики.

Трудовая деятельность: директор Семипалатинского городского филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанская Ассоциация молодых юристов» (2006-2008); главный специалист отдела по работе с политическими партиями и религиозными объединениями управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2008-2009); начальник отдела по работе политическими партиями и религиозными объединениями управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2009-2011); заместитель начальника управления культуры Восточно-Казахстанской области (2011-2012); руководитель управления по вопросам молодежной политики Восточно-Казахстанской области (2012-2015); заместитель руководителя управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2015); руководитель управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области (2015-2019); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2019); руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО (2019-2022); руководитель аппарата акима области Абай (06.2022-07.2024); заместитель акима области Абай (07.2024-03.2025).

На занимаемой должности — с марта 2025 года.

40 лет назад (1986) родился СЕЙСЕМБЕКОВ Дамир Ерланович — председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родился в Каркаралинском районе Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева (2008) специальность «Многоканальные телекоммуникационные системы»; Карагандинский университет Казпотребсоюза (2010) специальность «Юриспруденция»; Назарбаев Университет (2023) специальность «Деловое администрирование».

Трудовая деятельность: инженер Цеха обслуживания цифровых линий Центра технического обслуживания местных сетей Городского центра телекоммуникаций «Астанателеком» - филиала АО «Казахтелеком» (2008-2009); начальник участка Help Desk Цеха обслуживания цифровых линий Центра технического обслуживания местных сетей Городского центра телекоммуникаций «Астанателеком» - филиала АО «Казахтелеком» (2009-2010); начальник Цеха обслуживания цифровых линий Центра технического обслуживания местных сетей Городского центра телекоммуникаций «Астанателеком» - филиала АО «Казахтелеком» (2010); начальник отдела эксплуатации сетей телекоммуникаций Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций Костанайской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2010-12011); начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций Костанайской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2011-2013); заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Костанайской областной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2013-2017); заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций Костанайского технического узла местных сетей Северной Региональной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2018); начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций Центральной Региональной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2018-2020); коммерческий директор В2С сегмента Центральной Региональной дирекции телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком» (2020-2021); коммерческий директор В2С сегмента Центрального региона Дивизиона розничного бизнеса - филиала АО «Казахтелеком» (2021-2022); директор департамента инсталляционных работ Дивизиона розничного бизнеса - филиала АО «Казахтелеком» (2022); директор по развитию и поддержки сети Дивизиона розничного бизнеса - филиала АО «Казахтелеком» (2022-2023); директор по управлению проектами АО «Казахтелеком» - Генеральный директор Дирекции управления проектами филиала АО «Казахтелеком» (2023-2024); председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2024-025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

39 лет назад (1987) родился СКУБ Илья Васильевич — председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Правительство РК

Родился в Целинограде (ныне Астана). Окончил Академию финансовой полиции РК.

Трудовая деятельность: сотрудник органов финансовой полиции Астаны (2007-2015); юрист ТОО «Vasil Sport» (2015-2016); руководитель отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг ГУ «Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны» (2016-2019); заместитель руководителя, руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» (2019-2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.