22 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день мозга

Учрежден Всемирной федерацией неврологов для повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга. Впервые был проведен 22 июля 2014 года.

СОБЫТИЯ

В 1939 году на базе школьного музея был образован Атырауский областной историко-краеведческий музей, в фонде которого собраны около 50 тысяч исторических ценных экспонатов по истории края, природы, искусства и культуры.

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Украиной.

Украина — государство в Восточной и, частично, Центральной Европе. Территория в пределах международно-признанных границ — 603 549 км². Столица — Киев. Официальный язык — украинский. Денежная единица — гривна. Глава государства — президент, избираемый на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президент также является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, председателем Совета национальной безопасности и обороны.

В 1993 году в целях упорядочения расчетов между субъектами хозяйствования Республики Казахстан и других республик бывшего Союза ССР Кабинет Министров Республики Казахстан и Национальный банк Республики Казахстан постановили субъектам хозяйствования Республики Казахстан при заключении договоров и проведении торговых сделок учитывать функционирование в каждой республике, ранее входившей в СССР, собственных безналичных рублей и национальной валюты, а также курс, по которому они пересчитываются, в безналичные «казахстанские рубли». Курс безналичного «казахстанского рубля», сложившийся на очередных торгах Валютной биржи Республики Казахстан, утверждался Национальным банком в качестве его официального курса и действовал с момента публикации на страницах периодической печати до публикации нового курса.

В 2009 году в Атырау состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух новых мостовых переходов через реку Урал.

Один мост, общей протяженностью с подходами в 800 метров, соединил микрорайон Привокзальный с аэропортом. Ширина моста — 22 метра. Движение на мосту — четырехполосное, что позволяет в сутки пропускать более 5 тысяч автомобилей. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной 2,5 метра.

Второй мост соединил европейскую и азиатскую части города в микрорайоне Жилгородок. Его общая длина — 693 метра. Он также рассчитан на пропуск не менее 5 тысяч автомобилей в сутки.

В 2010 году в селе Акшы Енбекшиказахского района состоялось открытие уникального Музея прикладного искусства имени мастера кузнечного дела Даркембая Шокпарулы.

В одном из отделов выставлены предметы, изготовленные самим Д. Шокпарулы или собранные им, здесь представлены также коллекция изделий, книги, статьи из газет и журналов, диски с видеофильмами о жизни и творчестве мастера, его научные труды.

Даркембай Шокпарулы — известный мастер прикладного искусства, ученый-этнограф, член Союза художников и дизайнеров РК, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана.

В 2013 году вышло эксклюзивное собрание избранных сочинений Оралхана Бокея, приуроченное к 70-летию со дня его рождения.

По мотивам произведений О. Бокея сняты фильмы и поставлен балет. В 1994 году был издан том повестей О. Бокея, в 1996 году — два тома повестей и романов писателя. Его произведения переведены на русский, английский, французский, немецкий, японский, арабский, китайский и другие языки.

В 2014 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены еще восемь исторических объектов Казахстана — городища Каялык, Карамерген, Талгар — в Алматинской области и Актобе — Степнинское, а также Акыртас, Кулан, Костобе, Орнек — в Жамбылской области.

В 2014 году в Астане в ходе первого межрегионального совещания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Имангали Тасмагамбетову была вручена медаль ЮНЕСКО «Шелковый путь». И. Тасмагамбетов возглавлял Национальную комиссию ЮНЕСКО последние 18 лет, и данная серебряная медаль «Шелковый путь» не вручалась никому последние 20 лет.

В 2015 году 1000-летний юбилей Алматы был включен в список юбилейных дат ЮНЕСКО. Общенаучным доказанным фактом является исчисление возраста Алматы не с основания города Верного, а с гораздо раннего времени. 1000 лет тому назад здесь уже был и стоял город, который чеканил свои монеты и был на перекрестке трасс Великого Шелкового пути, который вел с Запада на Восток.

В 2017 году организационный комитет XIII Международного кинофестиваля «Евразия» учредил приз «За вклад в кинематографическое искусство». Этой высокой награды удостоилась живая легенда казахского искусства, народная артистка Бибигуль Тулегенова.

В 2017 году у побережья Черного моря турецкий портовый город Самсун принимал 3105 спортсменов из 97 стран мира — участников XIII Сурдлимпийских игр.

Честь Казахстана защищали костанайцы, серебряные призеры чемпионата мира 2016 года среди спортсменов с нарушением слуха Данияр Искендиров и Канат Конкубаев (тренер Гаип Данияров), завоевавшие бронзовые медали.

В 2018 году потомки казахстанского акына, певца, композитора Естая Беркимбаева подарили музею в Экибастузе его личную вещь. В 1939 году Естай принимал участие в работе съезда Союза писателей и купил в Алматы два чемодана. Один из них подарил внучке Зекен, второй — двоюродному брату Кыздарбек. Внуки Кыздарбека ата преподнесли чемодан в дар музею.

Естай Беркимбаев (1874-1946) — казахстанский советский акын, певец, композитор, один из первых членов Союза композиторов Казахстана (1939), заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1939).

В 2019 году в городе Астане была создана Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан — государственная инфокоммуникационная площадка, целью которой является создание эффективного механизма взаимодействия органов государственной власти и общества, а также взаимодействие государственных органов и средств массовой информации в информационной сфере.

В 2021 году Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021», в финал которого вошли исполнители из 10 стран — Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов и России.

Нашу страну на «Новой волне 2021» представила группа Mezzo — первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера — музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

В 2025 году на автомобильном КПП Бакту в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) была внедрена инновационная модель таможенного оформления. Такая модель позволила пройти таможенную очистку ускоренными темпами, что снизило время складирования и ожидания. Благодаря осуществлению этой модели на КПП Бакту время таможенного оформления может уменьшиться с 3-4 часов до 10 минут.

В 2025 году на заседании Совета FIDE в Батуми 21-летняя казахстанка Бибисара Асаубаева официально получила титул гроссмейстера (GM) высшее звание в шахматах. Она стала второй в истории Казахстана и 43-й женщиной в мире, удостоенной этого почётного титула. Первой была Жансая Абдумалик.

В 2025 году на торжественном закрытии фестиваля «Мейкин Азия» Народному артисту Казахстана, певцу и композитору Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Награду Димашу вручил Государственный секретарь Кыргызской Республики Марат Иманкулов.