ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 22 иностранцев обманула аферистка в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 12 по 14 июня в УП Енбекшиказахского района с письменным заявлением обратилось 22 иностранных гражданина о принятии мер в отношении неизвестной женщины, которая с мая по июнь 2021 года в нескольких поселках Енбекшиказахского района путем обмана и злоупотребления доверием обещала сделать трудовые договоры. Так, мошенница выманила у каждого в среднем от трех до пяти тысяч тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 44-летнюю жительницу села Байдибек би Енбекшиказахского района, которая признала свою вину. В настоящее время по всем эпизодам проводятся следственные действия по ст. 187 ч. 2 УК РК «Мелкое хищение, совершенное неоднократно».