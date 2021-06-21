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    16:39, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    22 иностранцев обманула аферистка в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 22 иностранцев обманула аферистка в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 12 по 14 июня в УП Енбекшиказахского района с письменным заявлением обратилось 22 иностранных гражданина о принятии мер в отношении неизвестной женщины, которая с мая по июнь 2021 года в нескольких поселках Енбекшиказахского района путем обмана и злоупотребления доверием обещала сделать трудовые договоры. Так, мошенница выманила у каждого в среднем от трех до пяти тысяч тенге.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 44-летнюю жительницу села Байдибек би Енбекшиказахского района, которая признала свою вину. В настоящее время по всем эпизодам проводятся следственные действия по ст. 187 ч. 2 УК РК «Мелкое хищение, совершенное неоднократно».


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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