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    13:52, 14 Июль 2021 | GMT +6

    22 иностранца выдворили из страны в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 22 иностранца выдворили из страны в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Атырауские полицейские подвели итоги оперативно-профилактической акции «Нелегал – 2021», которая прошла с 5 по 12 июля. По результатам мероприятия выявлено 1 381 нарушений миграционного законодательства.

    Административные меры приняты в отношении 1 063 иностранца или лиц без гражданства РК, которые нарушили миграционное законодательство. 22 иностранца были выдворены из страны.
    Выявлены физические и юридические лица, незаконно принявшие на работу иностранцев и лиц без гражданства РК. 318 таких граждан РК привлечены к административной ответственности.
    Также в ходе мероприятия сотрудники полиции выявили 188 граждан Республики Узбекистан, незаконно работающих на стройплощадках без документов, удостоверяющих личность. На данный момент иностранцы переданы в приемно-распределительный пункт.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область нелегалы Правоохранительные органы
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