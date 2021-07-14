АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 22 иностранца выдворили из страны в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Атырауские полицейские подвели итоги оперативно-профилактической акции «Нелегал – 2021», которая прошла с 5 по 12 июля. По результатам мероприятия выявлено 1 381 нарушений миграционного законодательства.

Административные меры приняты в отношении 1 063 иностранца или лиц без гражданства РК, которые нарушили миграционное законодательство. 22 иностранца были выдворены из страны.

Выявлены физические и юридические лица, незаконно принявшие на работу иностранцев и лиц без гражданства РК. 318 таких граждан РК привлечены к административной ответственности.