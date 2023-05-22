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22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 09:50
22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает МИА «Казинформ».

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование
QUASAR
Chia Tai Tiahging
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
Q-net
Incruises
QazHome
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
Sincere Systems
ЖК-ОTAU KZ
LUXERY
World Business Consulting
GAP
ТОО «Upgrade-AS»
ПК «UBW.kz»
«Antares Trade»,«Antares Limited»
Sincere Systems
Innova Gold
ТОО «IG Group KZ»
Тhe Great Tower
B2B Jewerty
ТОО «Семейный Капитал»
Robotice
BestRoadInvestment
TheFiniko
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
ТОО «AYBA-Жанўя»
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)
«World Business Consulting»
ПК «UBW.kz»
«Antares Limited», «Антерес Трейд»
Sincere Systems
Innova Gold
ЖК-OTAU KZ
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда
Название ФПДата приговора
LV Force30.09.2022
Unique Finance24.05.2021
B2B Jewerly28.10.2021
Caspian Cocus03.11.2022
World Business Consulting31.03.2022
Finiko17.03.2023
Investment Consulting Agency05.07.2022
Eden life, MMK Investment02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)30.12.2022
River Coins Limited28.09.2022
Денежный поток 11.05.2021
Великое будущее18.10.2021
Нұр-жиһаз16.08.2022
Лидер Капитал 16828.09.2022
Нарымбетова14.09.2022
Нарымбетова15.12.2022
ПК Ата-мекен 202101.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест28.12.2021
ПК GAP06.10.2022
Табыс15.04.2022
Котел03.11.2021
Раушан касса09.07.2020
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»08.07.2022
Q-net31.03.2023
Hermes management LTD28.03.2023

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