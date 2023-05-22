22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает МИА «Казинформ».
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
|Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование
|QUASAR
|Chia Tai Tiahging
|Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
|Q-net
|Incruises
|QazHome
|«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
|Sincere Systems
|ЖК-ОTAU KZ
|LUXERY
|World Business Consulting
|GAP
|ТОО «Upgrade-AS»
|ПК «UBW.kz»
|«Antares Trade»,«Antares Limited»
|Sincere Systems
|Innova Gold
|ТОО «IG Group KZ»
|Тhe Great Tower
|B2B Jewerty
|ТОО «Семейный Капитал»
|Robotice
|BestRoadInvestment
|TheFiniko
|ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
|ТОО «AYBA-Жанўя»
|Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде)
|«World Business Consulting»
|ПК «UBW.kz»
|«Antares Limited», «Антерес Трейд»
|Sincere Systems
|Innova Gold
|ЖК-OTAU KZ
|Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда
|Название ФП
|Дата приговора
|LV Force
|30.09.2022
|Unique Finance
|24.05.2021
|B2B Jewerly
|28.10.2021
|Caspian Cocus
|03.11.2022
|World Business Consulting
|31.03.2022
|Finiko
|17.03.2023
|Investment Consulting Agency
|05.07.2022
|Eden life, MMK Investment
|02.03.2023
|Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
|30.12.2022
|River Coins Limited
|28.09.2022
|Денежный поток
|11.05.2021
|Великое будущее
|18.10.2021
|Нұр-жиһаз
|16.08.2022
|Лидер Капитал 168
|28.09.2022
|Нарымбетова
|14.09.2022
|Нарымбетова
|15.12.2022
|ПК Ата-мекен 2021
|01.02.2023
|Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
|28.12.2021
|ПК GAP
|06.10.2022
|Табыс
|15.04.2022
|Котел
|03.11.2021
|Раушан касса
|09.07.2020
|«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
|08.07.2022
|Q-net
|31.03.2023
|Hermes management LTD
|28.03.2023