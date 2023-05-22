22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, передает МИА «Казинформ».

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование QUASAR Chia Tai Tiahging Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group Q-net Incruises QazHome «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way» Sincere Systems ЖК-ОTAU KZ LUXERY World Business Consulting GAP ТОО «Upgrade-AS» ПК «UBW.kz» «Antares Trade»,«Antares Limited» Sincere Systems Innova Gold ТОО «IG Group KZ» Тhe Great Tower B2B Jewerty ТОО «Семейный Капитал» Robotice BestRoadInvestment TheFiniko ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» ТОО «AYBA-Жанўя» Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) «World Business Consulting» ПК «UBW.kz» «Antares Limited», «Антерес Трейд» Sincere Systems Innova Gold ЖК-OTAU KZ