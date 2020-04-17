22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 17 апреля 1945 года, шел 1396-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-го Белорусского фронта овладели мощным узлом сопротивления противника на Земландском полуострове городом Фишхаузеном. Остатки немецкой группировки численностью 15—20 тыс. человек отошли в район Пиллау и закрепились на заблаговременно подготовленном оборонительном рубеже. Наступление советских войск приостановилось.

Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта начала форсирование Одера. 47-я армия подошла ко второй оборонительной полосе противника. 3-я ударная армия продвинулась вперед на 8 км и вклинилась во вторую полосу обороны.

В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия на всем фронте наступления вышли на рубеж реки Альте Одер, форсировали ее и подошли к подножию Зееловских высот. 8-я гвардейская армия во взаимодействии с 1-й гвардейской танковой армией в течение дня вели тяжелые бои на Зееловских высотах. К 15:00 8-я гвардейская армия окружила и захватила Зеелов.

На левом фланге 69-я армия продвинулась на 1—2 км. 33-я армия форсировала канал Одер — Шпрее.

К исходу дня на участке 13-й армии Пухова 1-го Украинского фронта и на правом фланге 5-й гвардейской армии Жадова была прорвана вторая полоса обороны немцев, проходившая по рубежу восточнее Котбус — Вейсвассер — Ниски. Советские войска устремились к третьей полосе обороны, к Шпрее и вечером вброд переправились через реку.

Моравско-Остравская наступательная операция. 38-я армия и 60-я армия 4-го Украинского фронта форсировали Опаву и захватили плацдарм к северу от Ститина до 15 км по фронту и 5 км в глубину. Дальнейшему его расширению препятствовал долговременный рубеж обороны, проходивший по северным высотам горного хребта, вдоль бывшей границы между Чехословакией и Германией.

Грацско-Амштеттенская наступательная операция. Войска 3-го Украинского фронта (9-я гвардейская и 26-я армии) продолжали наступление в трудных условиях, освободив несколько населенных пунктов.

В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен.

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 17 апреля овладели центром нефтеносного района Австрии — городом Цистерсдорф.

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии севернее и западнее города Санкт-Пельтен с боями заняли населенные пункты Обер-Вельблинг, Ам-Бах, Хаузгейм.

17 апреля 1945 года свой очередной подвиг совершил Герой-казахстанец Павел Кольцов.

Кольцов Павел Федорович родился 20 января 1910 года в городе Владивостоке в семье рабочего.

В 1926 году окончил 7 классов. В 1931—1932 и 1935—1940 годах работал шофером на автобазе в Омске; в 1940—1941 годах работал шофером в Лесдревкомбинате, а затем на автобазе Союзсовхозтранса в городе Майкоп ныне Республика Адыгея.

В РККА служил в 1932—1935 годах, место призыва: Сталинский РВК, Украинская ССР, г. Николаев, Сталинский р-н. После нападения германии на СССР в рядах РККА с 25 июня 1941 года. Воевал водителем, наводчиком и командиром пулеметного расчета на Южном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронта.

Война застала Кольцова в Ставропольском крае, в станице Григориполисской, где он проходил курс обучения в школе механизации. 23 июня 1941 года он вернулся в Майкоп и был мобилизован в армию, заняв должность командира транспортного отделения 277-го отдельного автомобильного батальона. В июле 1941 года убыл на Южный фронт, войска которого вели боевые действия на Днестре. Кольцов водил ЗИС-5 («трехтонку»), доставляя на передовую боеприпасы, горючее, продовольствие, а в тыл — раненых.

В июле 1942 года при переправе через Дон в районе города Батайск, во время авиационной бомбежки переправы Кольцов был тяжело ранен и долгое время находился на лечении.

После выздоровления Кольцов служил в запасном стрелковом полку, освоив специальность пулеметчика. В апреле 1944 года прибыл на фронт, став наводчиком станкового пулемета в 905-м стрелковом полку 248-й стрелковой дивизии, которая вела в это время боевые действия по освобождению Одесской области и Молдавии, а в августе участвовала в Ясско-Кишиневской операции, вступив в пределы Румынии.

2-й стрелковый батальон майора В. С. Сабельникова, в котором служил красноармеец Кольцов, первым в 905-м полку, действуя в качестве авангарда, начал переправу в районе села Вроцишев. Противник, обнаружив переправляющихся, открыл сильный артиллерийско-минометный огонь. Во льду образовывались многочисленные проломы и полыньи. Наступление было остановлено пулеметным огнем противника. В этот момент Кольцов со своим помощником, проявляя бесстрашие и самоотверженность, по своей инициативе выдвинулся скрытно вперед и, первым переправившись через реку, уничтожил вражеский расчет, дав тем самым возможность силам полка переправиться на западный берег и занять небольшой плацдарм.

На рассвете 15 января противник под прикрытием 20 танков и штурмовых орудий перешел в контратаку. На рубеж, где оборонялся пулеметный расчет Кольцова, наступали 5 штурмовых орудий с автоматчиками. 3 орудия были подбиты бронебойщиками, а 2 других продолжали двигаться. Одно остановилось прямо перед окопом Кольцова, метрах в 60. Когда оно вело огонь, пулеметчики убирали свой «максим», а когда замолкало, снова разили пехоту врага. Отразив 5 контратак и уничтожив более 35 солдат противника, Кольцов дал возможность своему батальону не только удержать плацдарм, но и перейти в наступление.

Продолжая развивать наступление, 905-й полк форсировал по льду Одер, и вскоре все 3 батальона вышли на шоссе между Ортвигом и Грос-Нойенбургом. Но не успели они закрепиться, как с утра 3 февраля, подверглись мощной контратаке противника. Наиболее сильный удар пришелся по 905-му полку. Когда вышли из строя все 3 пулемета роты, Павел Кольцов быстро собрал из них один, и стал вести огонь по противнику, отразив за день боя 7 яростных контратак и уничтожив 65 гитлеровцев, что позволило батальону удержать занимаемые позиции. За проявленные мужество, стойкость и высокое боевое мастерство Кольцов был представлен к званию Героя Советского Союза, но был награжден орденом Красного Знамени, это была его первая боевая награда.

Командир пулеметного расчета 905-го стрелкового полка младший сержант Кольцов 17 апреля 1945 года, участвуя в прорыве одерского оборонительного рубежа в районе населенного пункта Альт-Розенталь (южнее города Врицен, Германия), с риском для жизни выдвинулся вперед и пулеметным огнем во фланг противнику уничтожил 85 гитлеровцев. Когда на новом рубеже продвижение роты приостановилось из-за мощного огня противника, Кольцов, будучи раненым, в одиночку, рискуя жизнью, короткими перебежками достиг вражеской траншеи, гранатами и автоматным огнем уничтожил в ней гитлеровцев и, бросившись в тыл, уничтожая врага, навел там панику, чем незамедлительно воспользовалась рота, перейдя в атаку и заняв оборонительный рубеж противника.

В уличных боях за Берлин с 27 апреля по 2 мая 1945 года Кольцов лично уничтожил 105 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Кольцову Павлу Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5901).

После войны сержант запаса П. Ф. Кольцов в ноябре 1945 года вернулся в Майкоп, где жили его мать и дочь. Работал водителем на строительстве ГЭС, а с ее пуском — машинистом гидротурбины.

В 1949 году узнал о том, что ему присвоено звание Герой Советского Союза. В 1953 году переехал и жил с семьей в Зыряновске Восточно-Казахстанской области. Работал слесарем на обогатительной фабрике свинцового комбината. С 1969 года — на заслуженном отдыхе.

В столетний юбилей 20 января 2010 года от имени Главы государства ветерану были вручены ключи от машины и квартиры.

Умер 31 марта 2011 года, похоронен в Зыряновске.

Почетный гражданин города Зыряновска.

17 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 22 дня…

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань