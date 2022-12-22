22 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

22 Декабря 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1859-1919) родился- один из известных лидеров Алашского движения, член правительства Алаш Орды, депутат 1-2-й Государственной думы, известный востоковед.

Родился в поселке Никольское Бокеевской орды Астраханской области. Окончил школу Жангира. В 1887 году с отличием окончил восточный факультет Императорского университета Санкт-Петербурга. В 1888 году Бактыгерей Кулманов защитил диссертацию по филологии, получил степень магистра филологических наук, стал первым казахом, получившим звание кандидата наук.

Работал в Баку на разных выборных должностях. В 1890-1903 годах руководил Камыш-Самарской частью Внутренней орды. В 1906 и 1907 годы был депутатом 1-й и 2-й Думы Российской империи от казахов Внутренней орды. Руководил мусульманской фракцией Думы. С 22 апреля по 2 декабря 1917 года - комиссар Временного правительства в Бокеевской орде. В декабре 1917 года на Втором всеказахском учредительном съезде Алаш Орды Бактыгерей Кулманов был избран председателем Президиума. Он был одним из трех кандидатов, претендовавших на место председателя Правительства Республики Алаш. Бактыгерей Кулманов представлял партию «Алаш» в Букеевской орде на Западе Казахстана. После Февральской революции он был избран комиссаром Казахской национальной автономии.

В 1918 году Бактыгерей Кулманов через Астрахань иммигрировал за рубеж, поскольку алашординцы подверглись преследованиям. Один из лучших сыновей казахского народа умер в 1919 году.

назад (1954) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1975); обучался по специализации «Аудиторская служба в рыночной экономике» (Париж, 1991).

Трудовая деятельность: старший экономист Алма-Атинского облфинуправления (1975-1976, 1977-1979); главный экономист совхоза, начальник ПЭО Алма-Атинского управления освоения орошаемых земель (1977-1984); старший, главный контролер-ревизор, начальник организационно-инспекторского отдела, заместитель начальника ГКРУ Минфина РК (1984-1992); начальник управления Комитета государственного финансового контроля РК (1992-1994); начальник управления ревизий предприятий и организаций сельского хозяйства Государственного комитета финансового контроля РК (1994-1996); начальник управления межгосударственных отношений Министерства финансов РК (1996); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (1996-1998); член Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1998-2000); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2000-2002); руководитель главной контрольной инспекции Администрации Президента РК (02.2002-08.2002); секретарь Совета безопасности РК (2002-2003); председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (2003-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), ведомственными медалями «Қаржы сақшысы» III, II, I ст. (2011, 2012, 2014).

назад (1958) родился- заведующий отделом редактирования и экспертизы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный университет, журналист; Алматинский государственный университет имени Абая, юрист.

Трудовая деятельность: старший инспектор по кадрам, корректор, редактор, старший редактор издательства «Казахстан» Госкомиздата при Совете Министров Казахской ССР (1981-1989); переводчик Информационного агентства при Совете Министров Казахской ССР (1989-1990); старший консультант отдела опубликования актов, старшего референта, консультанта редакционно-издательского отдела аппарата Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1995); консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего редакционно-издательским отделом аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1995-2000); заведующий отделом редактирования и перевода аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2000-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями; Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества. Удостоен почетных званий «Деятель издательского дела и полиграфии» и «Деятель культуры».

назад (1964) родился- министр внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Джезказганской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1991).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры г. Темиртау, следователь по особо важным делам прокуратуры Карагандинской области, старший следователь по особо важным делам в Генеральной прокуратуре, начальник отдела Генеральной прокуратуры, после создания органов Государственного следственного комитета (ГСК) работал начальником управления по расследованию особо опасных преступлений ГСК, работал на руководящих должностях в системе Министерства внутренних дел, Министерства юстиции РК (1991-2000); начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2000-2003); прокурор Павлодарской области (2003-2006); прокурор Южно-Казахстанской области (2006-2009); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2012); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области (01.2016-06.2016); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2016-2021); председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы); председатель Межгосударственного совета по противодействию коррупции СНГ (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Адмирал Кутузов» (2003), «300 лет российскому флоту»; почетными грамотами генерального прокурора РК и Министерства юстиции РК.

назад (1969) родилась- советник председателя Конституционного совета Республики Казахстан.

Родилась в Алматы. Окончила Карагандинский государственный университет, юрист (1993); колледж Хардфордшир, Великобритания (1999); Алматинский университет «Улагат», экономист (2000).

Трудовая деятельность: секретарь, заведующая канцелярией Энбекшинского районного суда г. Шымкент (1987-1994); адвокат Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов (1994-2012); советник председателя Республиканской коллегии адвокатов, г. Астана (с 2012 года); лектор в корпоративном университете «Самрук-Казына», г. Астана (с 2013 года); национальный эксперт в области законодательства по медиации проекта ПРООН в Казахстане, г. Астана (2013); лектор института Генеральной прокуратуры РК, г. Астана (2013-2014); национальный эксперт в области законодательства по медиации Совета Европы, г. Астана (2015); член Высшего судебного совета Республики Казахстан (2019-2020); член Комиссии по кадровому резерву, комиссии по конкурсному отбору судей, экспертно-консультативной комиссии при Высшем судебном совете Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награждена ведомственными медалями Союза адвокатов Казахстана «За профессионализм», республиканской коллегии адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры».

назад (1977) родилась- вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родилась в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, экономист.

Трудовая деятельность: ведущий эксперт по защите внутреннего рынка Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (2001-2002); ведущий специалист отдела таможенной и тарифной политики департамента торговли, международного сотрудничества и экспортного контроля Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2004); начальник отдела таможенно-тарифного регулирования, заместитель начальника управления, начальник управления департамента по вступлению в ВТО (2004-2008); директор департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента развития внешнеторговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2010-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

назад (1982) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Институт языка и культуры, г. Пекин (2001); Алматинский государственный университет им. Абая, Алматы (2002); Дипломатическую академию МИД РФ, Москва (2004); MBA Hult international business school, Дубай (2013).

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004-2005); главный специалист департамента развития предпринимательства, Министерства индустрии и торговли РК (02.2005-08.2005); основатель ТОО «Antarex», сеть ресторанов «Rafe», Астана (2006); эксперт протокола Президента РК, Администрация Президента РК (2007-2013); соучредитель Общественного благотворительного фонда «Қасиетті жол», Астана (2011); заместитель заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan» (2013-2015); директор КГУ «Детский дом» акимата Астаны (2017-2019); председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» (2019); руководитель корпоративного фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Н. Назарбаева (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); юбилейной медалью «20 жыл Астана» (2018).

назад (1986) родился- заместитель акима Мангистауской области.

Родился в Жамбылской области. Окончил Атырауский институт нефти и газа, технологические машины и оборудование, магистр технических наук, магистр экономики и бизнеса (2008, магистратура 2010, 2012).

Трудовая деятельность: волонтер в общественных организациях г. Атырау (с 2005 года); председатель молодежной общественной организации «Независимое поколение Казахстана» (с 2006 года); заместитель акима Махамбетского района (с 2017 года); заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Атырауской области; заместитель акима г. Атырау; руководитель управления общественно-политической работы Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК (2020-2021); директор департамента координации программы «Рухани жаңғыру» Министерства информации и общественного развития РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.