22 цистерны сошли с рельсов в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области произошел сход 22 грузовых цистерн. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«26 февраля в 11:55 часов на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн из 43 вагонов с последующем опрокидыванием 13 цистерн и повреждением железно-дорожного полотна протяженностью 150 метров», - проинформировал Талгат Уали.

По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Происшествие повлияло на задержку пассажирского поезда сообщением «Атырау-Алматы» №42 (находится на станции г.Эмба). В данный момент проводятся обесточивание электроэнергии и ремонтно-восстановительные работы.

В ремонтно-восстановительных работах задействованы ДЧС (9 сотрудников и 3 ед. техники) и РОП (2 сотрудника и 1 ед. техники), АО «КТЖ» со станции г.Кандыагаш и г.Шалкар (2 восстановительных поезда и 49 сотрудников), со станции г.Кандыагаш и г.Шалкар (2 пожарных поезда 16 сотрудников), МИО (3 работника и 2 ед. техники).