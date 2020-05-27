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22 человека выздоровели от КВИ в городе Нур-Султан

27 Мая 2020 23:15
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22 человека выздоровели от КВИ в городе Нур-Султан

Итого выздоровевших в Казахстане - 4768:

г. Нур-Султан – 1001

г. Алматы – 1345

г. Шымкент – 232

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 175

Алматинская область – 180

Атырауская область – 262

Восточно-Казахстанская область – 50

Жамбылская область – 173

Западно-Казахстанская область – 264

Карагандинская область – 204

Костанайская область – 60

Кызылординская область – 232

Мангистауская область – 114

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 189

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