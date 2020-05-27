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22 человека выздоровели от КВИ в городе Нур-Султан
27 Мая 2020 23:15
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Итого выздоровевших в Казахстане - 4768:
г. Нур-Султан – 1001
г. Алматы – 1345
г. Шымкент – 232
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 175
Алматинская область – 180
Атырауская область – 262
Восточно-Казахстанская область – 50
Жамбылская область – 173
Западно-Казахстанская область – 264
Карагандинская область – 204
Костанайская область – 60
Кызылординская область – 232
Мангистауская область – 114
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 189
г. Нур-Султан – 1001
г. Алматы – 1345
г. Шымкент – 232
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 175
Алматинская область – 180
Атырауская область – 262
Восточно-Казахстанская область – 50
Жамбылская область – 173
Западно-Казахстанская область – 264
Карагандинская область – 204
Костанайская область – 60
Кызылординская область – 232
Мангистауская область – 114
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 189
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