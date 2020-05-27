22 человека выздоровели от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4768.

г. Нур-Султан – 1001

г. Алматы – 1345

г. Шымкент – 232

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 175

Алматинская область – 180

Атырауская область – 262

Восточно-Казахстанская область – 50

Жамбылская область – 173

Западно-Казахстанская область – 264

Карагандинская область – 204

Костанайская область – 60

Кызылординская область – 232

Мангистауская область – 114

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 189