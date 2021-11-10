22 человека утонули в водоемах СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обеспокоены выходом рыбаков на неокрепший лед, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге руководитель оперативно-спасательного отряда Марат Абжанов отметил, что с наступлением холодов водоемы превратились в зону повышенной опасности.
«Начинается перволедье, чреватое чрезвычайными ситуациями. Кажется, что лёд может выдержать вес человека, но это обманчиво. В этот период выходить на лёд, а тем более устраивать на нём детские игры – равносильно самоубийству. Но и после ледостава нельзя терять бдительности. Необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на льду. Тяжесть тела одного человека может выдержать лед толщиной не менее 7 см, для группы людей он должен быть не менее 15 см. Лед традиционно тонок вблизи берега, особенно если он порос камышом или водорослями, в местах впадения ручьев и там, где со дна бьют ключи», - сказал М.Абжанов.
Он добавил, что оперативно-спасательный отряд в осенне-зимний период каждый день проводит рейды на реке Есиль и озере Пестром. Спасатели беседуют с рыбаками, распространяют памятки.
В этом году по области в водоемах утонули 22 человека, в том числе шестеро детей. Все происшествия зарегистрировали на неохраняемых водоёмах.
В прошлом году осенью во время рыбалки утонул мужчина, тело которого нашли спустя несколько месяцев.
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