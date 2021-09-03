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22 человека погибли за купальный сезон в СКО

3 Сентября 2021 10:54
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22 человека погибли за купальный сезон в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели печальные итоги купального сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник управления гражданской обороны Марат Муратов сообщил, что купальный сезон в регионе официально завершился. В этом году значительно возросло число погибших на воде.

«С начала купального сезона на территории нашей области зарегистрировано 22 случая гибели на водоемах, в числе погибших шестеро детей. За аналогичный период 2020-го года зарегистрировано 9 погибших на воде, из которых один ребенок. Основная причина гибели людей - это купания в неположенных местах, оставление без присмотра родителей и нахождение опекунов в состоянии алкогольного опьянения. Статистика показывает, что большинство населения пренебрегают элементарными правилами и требованиями безопасности на воде», - сказал М. Муратов.

За последние восемь лет по области утонули 211 человек, из которых 33 - дети. За этот же период удалось спасти более 250 человек.

Купальный сезон завершился, но на водоемы продолжают выходить любители рыбной ловли. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать требования безопасности во время рыбалки.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Статистика   #МЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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