22-часовой перелет в Бразилию закалил призеров международной олимпиады из Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Школьники из Усть-Каменогорска, которые на днях вернулись с международной олимпиады с призовыми местами, рассказали, как изменилась их жизнь после поездки в Бразилию, передает МИА «Казинформ».

«На этой олимпиаде собрались самые умные учащиеся из 40 стран мира. Всего приняло участие более 1000 школьников и было представлено 300 проектов. Олимпиада состояла из 2 этапов. Но если честно, то самым трудным испытанием для наших учащихся стал 22-часовой перелет с 4 пересадками. Бразилия находится на другом континенте, и нашим юным учащимся было тяжело. Но на следующий день они сразу приступили к защите своих проектов и забыли про усталость», - рассказал заместитель директора школы-лицея «Нұрорда» по учебной части Бекзат Мажитов.

Всего в международной олимпиаде приняли участие 10 учащихся из школы-лицея «Нұрорда». Пятеро из них завоевали золотые медали, двое стали серебряными призерами и еще трое вернулись домой с бронзовыми наградами. Среди призеров и Айгерим Тургамбаева. Школьница по предмету «биология» завоевала первое место.

«Мы два месяца не зря готовились и это результат наших учителей, которые нас направляли. Готовились над проектом усиленно. В подготовке к олимпиаде нас поддерживали все: близкие, семья, друзья и наша любимая школа. Было приятно видеть, как на сцене развевается наш флаг», - поделилась своими впечатлениями Айгерим Тургамбаева.

Школьники уверены, что призовые места помогут им при поступлении в зарубежные вузы. Ведь после поездки в Бразилию они наконец-то определились с будущей профессией. Если одни призеры мечтают стать врачами или журналистами, то другие хотят заниматься дизайном, проектировать дома и автомобили.

«Для наших учащихся это был огромный опыт. На международной олимпиаде они состязались со школьниками из 40 стран мира на английском языке. Это опыт им пригодится в будущем. Учащиеся приобрели много друзей», - добавил Б. Мажитов.

К слову, ученики из Усть-Каменогорска не намерены останавливаться на достигнутом и планируют покорить новые вершины. Сейчас призерам поступают предложения на участие в престижных международных конкурсах.

Напомним, что конкурс в Бразилии проводился в рамках 34-й Международной образовательной выставки Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), где также были организованы международный семинар по техническому образованию, фестиваль робототехники, региональная книжная выставка и ряд культурных, спортивных мероприятий.

Организатор мероприятия - бразильский фонд Liberato, действующий с 1967 года и позиционирующий себя в качестве общественного института, способствующий формированию квалифицированных специалистов для развития науки и технологий. Целью выставки Mostratec является поощрение стремления школьников к естественным наукам, привлечение учащихся к творческой деятельности в различных областях науки и техники, содействие развитию международного сотрудничества, привлечение специалистов к работе со школьниками.



