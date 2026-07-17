22 часа в воздухе: Airbus тестирует беспосадочный перелет из Франции в Австралию

Посадка в самолет, сон, завтрак, работа и снова сон — и все это без приземления. 24 июля компания Airbus проведет самый впечатляющий испытательный полет года, передает Kazinform со ссылкой на Bild.

Новый лайнер Airbus A350-1000ULR должен совершить беспосадочный перелет из Тулузы в Мельбурн, подтвердили представители Airbus порталу Executive Traveller. Маршрут протяженностью почти 17 тысяч километров и длительностью около 22 часов станет серьезной проверкой для многомиллиардного проекта австралийской авиакомпании Qantas под названием «Рассвет».

Этот полет даст ответ на вопрос, способен ли коммерческий авиалайнер находиться в воздухе почти целые сутки без промежуточных посадок. Qantas стремится к реализации этой мечты с 2017 года: организовать прямые рейсы из Австралии в Европу и Северную Америку без дозаправок, пересадок или остановок в пути. Если все пойдет по плану, то начиная с октября 2027 года пассажиры смогут впервые летать без пересадок из Сиднея в Лондон или Нью-Йорк.

Для выполнения этих рейсов заказанные самолеты A350-1000ULR требуют ряда ключевых модификаций: в хвостовой части лайнера установят дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров, а также модернизируют топливную систему и систему охлаждения бортовой кухни. Новая модификация A350 должна пройти сертификацию Европейского агентства по безопасности полетов, прежде чем сможет подняться в небо.