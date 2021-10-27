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    21:45, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    22 беременные женщины лечатся от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 22 беременные женщины и 99 детей лечат от COVID-19 в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время коронавирусной инфекцией в регионе болеют 22 беременные женщины. Из них 12 человек получают лечение в инфекционных стационарах, 10 находятся на амбулаторном лечении.

    Также COVID-19 диагностирован у 99 детей, из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 97 находятся на амбулаторном лечении.

    Ранее сообщалось о том, что темпы вакцинации от COVID-19 в Атырауской области снизились.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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