22 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Юрий ПЯ, председатель правления корпоративного фонда University Medical Center

Фото: Корпорация «Казахмыс»

Родился в 1957 году в городе Джамбул (ныне — Тараз). Окончил Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова (1981); Национальный центр кардиологии при Минздраве Киргизии, клиническая ординатура (1985).

Трудовая деятельность: интерн в городской больнице Тулы (1981–1982); сотрудник детской больницы № 3 Фрунзе (1982–1984); кардиохирург Республиканской клинической больницы Кыргызстана (1984–1985); кардиохирург Национального центра кардиологии и терапии при Минздраве Кыргызской Республики (1985–1994); сотрудник медицинского центра «SaniKonukoglu», Турция (1994–2010); председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (2010–2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награжден орденами «Парасат» (2012), «Отан» (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2006), «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2011). Обладатель Национальной премии «Алтын адам — Человек года» в номинации «Врач года — 2012» (2012).

Махаббат БЕКБОСЫНОВА, заместитель председателя правления University Medical Center, доктор медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории

Фото: umc.org.kz

Родилась в 1963 году в Шымкенте. Окончила I Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, лечебное дело (1986).

Трудовая деятельность: врач-интерн в Шымкенте (1986–1987); врач-терапевт поликлиники № 6 Шымкента (1987–1990); врач-клинический ординатор отдела клинической электрофизиологии сердца Всесоюзного научного кардиологического центра, Москва (1990–1992); аспирант отдела клинической электрофизиологии сердца Российского научного кардиологического центра, Москва (1992–1996); врач-кардиолог отдела клинической электрофизиологии сердца в Москве (1996–2003); заведующая VIP-терапией Республиканской больницы Астаны (2003–2004); руководитель Центра сердца (ННМЦ) (2004–2006); главный врач, главный внештатный кардиолог Астаны (2006–2010); главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2008); председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2014).

На занимаемой должности — с октября 2021 года.

Награждена орденами «Құрмет» и «Парасат»; медалями «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Халық алғысы» (2020), нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2010).

Шолпан АБДРЕЕВА, председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан

Фото: primeminister.kz

Родилась в 1975 году в Астане. Окончила Высшую школу права «Әділет», специальность «юрист» (2000); Туринский университет (Италия), магистр в сфере интеллектуальной собственности (2006).

Трудовая деятельность: курьер-экспедитор Акмолинского городского народного суда (1994–1996); специалист 1-й категории по кадровым вопросам Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1996–1998); старший специалист, ведущий специалист, главный специалист Министерства энергетики и минеральных ресурсов (1998–2001); начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2001–2008); заместитель председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2008–2014); заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2014–2016); работа на руководящих должностях в Евразийской патентной организации (2016–2020); юрист по интеллектуальным правам (2020–2022); судья Суда города Астаны (2022–2023); директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2023–2024).

На занимаемой должности — с сентября 2024 года.

Награждена медалями: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2013).

Гани НЫГЫМЕТОВ, ректор Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева

Фото: Kazinform

Родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специалист по международным отношениям (2005); Монтерейский институт международных исследований (стипендиат программы «Болашак») (США), магистр государственного управления (2007); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета и Университет Дьюк (США), магистр делового администрирования (2014); Колумбийский университет, бизнес-школу, летний курс по корпоративным финансам, Нью-Йорк (2007); Университет Пенсильвании, школу образования (2010); Школу государственной политики им. Ли Куан Ю, Национальный университет Сингапура (2011); Школу управления им. Кеннеди Гарвардского университета, Executive Education (2013).

Трудовая деятельность: стажер в штаб-квартире ПРООН (Программа развития ООН, UNDP), региональном бюро по Европе и Центральной Азии, Нью-Йорк (2007); менеджер проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК» (2007–2009); директор департамента международного сотрудничества АОО «Назарбаев Университет» (2009–2012); заместитель генерального директора по развитию ЧУ «Центр энергетических исследований» Назарбаев Университета (2012); главный директор по развитию бизнеса ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System» (2012–2013); президент АО «Центр международных программ» МОН РК (2013–2016); исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив» (2016–2017); директор Института евразийской интеграции (2017–2018); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2018–2019); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019–2020); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2020–2022); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2022–2023); заместитель руководителя аппарата Сената Республики Казахстан (2023–2024).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

Избасар МАСАКБАЕВ, первый заместитель прокурора области Абай

Фото: Facebook

Родился в 1985 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1987), специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в прокуратуре Алматинской области, прокуратуре города Алматы (2005–2021); прокурор Алатауского района города Алматы (2021–2023); прокурор Турксибского района города Алматы (2023–2025); прокурор Медеуского района города Алматы (08.2025–05.2026).

На занимаемой должности — с мая 2026 года.

Юрий ШИН, председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана»

Фото: 365info.kz

Родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы» (2008).

Трудовая деятельность: менеджер в АО «Казкоммерцбанк» (2006–2010); начальник управления АО «Казкоммерцбанк» (2010–2014); заместитель директора департамента операционного банкинга головного банка АО «Казкоммерцбанк» (2014–2016); руководитель ТОО «Sofita» (2016–2017); руководитель ТОО «Startfin group» (2017–2019); руководитель группы компаний ТОО «BRAVO GROUP» (2019–2021); генеральный директор ТОО «КазФос» (2021–2024); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2024–2025).