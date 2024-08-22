22 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

67 лет назад (1957) родился ПЯ Юрий Владимирович - председатель правления корпоративного фонда University Medical Center.

Фото: umc.org.kz

Родился в Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова (1981); Национальный центр кардиологии при Минздраве Киргизии, клиническая ординатура (1985).

Трудовая деятельность: интерн в городской больнице Тулы (1981-1982); сотрудник детской больнице № 3 г. Фрунзе (1982-1984); кардиохирург Республиканской клинической больнице Кыргызстана (1984-1985); кардиохирург Национального центра кардиологии и терапии при Минздраве Кыргызской Республики (1985-1994); сотрудник медицинского центра «SaniKonukoglu», Турция (1994-2010); председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (2010-2020).

На занимаемой должности с августа 2020 года.

Награжден орденами «Парасат» (2012), «Отан» (2013); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл» (2020); нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2006), «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2011). Обладатель Национальной премии «Алтын адам - Человек года» в номинации «Врач года-2012» (2012).

61 год назад (1963) родился ЖОШЫБАЕВ Рапиль Сейтханович - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Фото: primeminister.kz

Родился в Джамбульской области. Окончил Киргизский государственный университет (1985); Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, экономист.

Трудовая деятельность: техник ПКБ АСУ, экономист Главкиргизстроя, экономист НИИ МСХ КиргССР (1980-1986); старший инженер ВЦ Госплана КиргССР (1986-1988); стажер-исследователь, аспирант, преподаватель ЛФЭИ, Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (1988-1993); третий секретарь, второй секретарь управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1996); начальник отдела департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1998); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в странах Балтии (1998-2000); заместитель шефа протокольной службы Президента Республики Казахстан (2000-2003); заведующий отделом по межконфессиональным отношениям администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); главный эксперт протокола Президента Республики Казахстан (2004); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2007); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2013); комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (2013); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2013-2016); комиссар Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» (2016-2018); руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (2018-2021).

На занимаемой должности с апреля 2021 года.

Награжден орденами «Достык» II ст. (2006), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «ҚазақстанКонституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан РеспубликасыныңҚарулы Күштеріне 20 жыл» (2012), «10 лет Шанхайской Организации Сотрудничества», медалью «За вклад в развитие бизнеса» (Литва); нагрудными знаками «За достигнутые результаты в деле формирования Таможенного союза» и «20 лет консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации».

61 год назад (1963) родилась БЕКБОСЫНОВА Махаббат Сансызбаевна - заместитель председателя Правления University Medical Center, доктор медицинских наук, врач кардиолог высшей категории.

Фото: ortcom.kz

Уроженка города Шымкент. Окончила І Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, лечебное дело (1986).

Трудовая деятельность: врач-интерн г. Шымкента (1986-1987); врач-терапевт поликлиники № 6 г. Шымкента (1987-1990); врач-клинический ординатор отдела клинической электрофизиологии сердца Всесоюзного научного кардиологического центра, г. Москва (1990-1992); аспирант отдела клинической электрофизиологии сердца Российского научного кардиологического центра, г. Москва (1992-1996); врач-кардиолог отдела клинической электрофизиологии сердца г. Москвы (1996-2003); заведующая VIP-терапии Республиканской больницы Астаны (2003-2004); руководитель Центра сердца (ННМЦ), г. Астана (2004-2006); главный врач, главный внештатный кардиолог г. Астаны (2006-2010); главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2008); председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2014).

На занимаемой должности с октября 2021 года.

Награждена орденами «Құрмет» и «Парасат»; медалями «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Халықалғысы» (2020), нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулықсақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2010).

42 года назад (1982) родился КАНАЛИМОВ Ерлан Ермекулы - председатель маслихата города Астаны VIII созыва.

Фото: Маслихат города Астаны

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Институт управления г. Астаны, экономист (2003); Казахстанско-Российский университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района «Сарыарка» г. Астаны (2003-2005); советник акима района «Сарыарка» г. Астаны (2005); начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района «Сарыарка» г. Астаны (2005-2006); советник акима района «Сарыарка» г. Астаны (2006-2007); заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима г. Астаны (2007-2009); заместитель руководителя аппарата акима г. Астаны (2009-2013); директор КГУ «Кризисный центр» акимата г. Астаны (2013-2015); руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астана» (2015-2018); аким района Байконур г. Астаны (2018-2019); заместитель акима г. Нур-Султана (04.2019-07.2019); первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan города Нур-Султана (2019-2021).

На занимаемой должности с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасыныңтәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан РеспубликасыныңКонституциясына 20 жыл» (2015), «Ерен еңбегі үшін» (2015); Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан (2005, 2010, 2015).

41 год назад (1983) родился НЫГЫМЕТОВ Гани Сактаганович - ректор Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева.

Фото: Kazinform

Родился в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специалист международных отношений (2005); Монтерейский институт международных исследований (стипендиат программы «Болашак») (США), магистр государственного управления (2007); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университет и Университет Дьюк (США), магистр делового администрирования (2014); Колумбийский университет, бизнес-школу, летний курс по корпоративным финансам, г. Нью Йорк (2007); Университет Пенсильвании, школу образования (2010); Школу государственной политики им. Ли Куан Ю, Национальный университет Сингапура (2011); Школу управления им. Кеннеди Гарвардского университета Executive Education (2013).

Трудовая деятельность: стажер в штаб-квартире ПРООН Программа Развития ООН (UNDP), региональном бюро по Европе и Центральной Азии, г. Нью Йорк (02.2007-07.2007); менеджер проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК» (2007-2009); директор департамента международного сотрудничества АОО «Назарбаев Университет» (2009-2012); заместитель генерального директора по развитию ЧУ «Центр энергетических исследований» Назарбаев Университета (01.2012-11.2012); главный директор по развитию бизнеса (ЧУ «Nazarbayev University Research and InnovationSystem» (2012-2013); президент АО «Центр международных программ» МОН РК (2013-2016); исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив» (2016-2017); директор Института евразийской интеграции (2017-2018); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2018-2019); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2020-2022), государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023); заместитель руководителя аппарата Сената Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.

38 лет назад (1986) родился ШИН Юрий Германович – заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Фото: toppress.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахская Академия труда и социальных отношений по специальности «Финансы» (2008).

Трудовая деятельность: менеджер в АО «Казкоммерцбанк» (2006-2010); начальник управления АО «Казкоммерцбанк» (2010-2014); заместитель директора департамента операционного банкинга головного банка АО «Казкоммерцбанк» (2014-2016); руководитель ТОО «Sofita» (2016-2017); руководитель ТОО «Startfin group» (2017-2019); руководитель группы компаний ТОО «BRAVO GROUP» (2019-2021); генеральный директор ТОО «КазФос» (2021-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.