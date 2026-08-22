22 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 мая 2019 года, в которой осуждается любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ.
СОБЫТИЯ
В 1832 году состоялось официальное открытие Акмолинского окружного приказа. Крепость была заложена на правом берегу реки Ишим, в центре степи. Главным султаном Акмолинского внешнего округа был назначен Конуркульджа Кудаймендин, его заместителем — сын Арыстан Коныркулжин. В Акмолинский внешний округ вошли волости: Тока-Карпык, Тинали Карпык, Кареке Алтай, Киргиз Тортуыл, Темеш, Сарымурат, Сайдалы Алтай, Айткожа Карпык, Тама, Жагалбайлы, Алтай, Таракты, Тунгатар Карпык.
В 1909 году в Уфе (Россия) вышел в свет сборник стихов Миржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Заголовок книги послужил манифестом, обращением казахской интеллигенции в начале ХХ века к народу. Весь тираж книги был уничтожен, а автор подвергся гонениям и был заключен в тюрьму.
В 2009 году в Москве, в резиденции посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, состоялась презентация книги «Знак равенства» известного журналиста, собственного корреспондента агентства «Казинформ» Сары Нургалиевой. Документальная повесть посвящена казахстанскому космонавту, Халық Қаһарманы и Герою России Талгату Мусабаеву. Первоначальный тираж составил 5 тысяч экземпляров.
В 2011 году Национальный банк РК ввел в обращение памятные монеты — золотую «Әл-Фараби» из серии «Портреты на банкнотах» и серебряную «Алдар-Көсе» из серии «Сказки народов Казахстана». Обе — качества «proof» и номинальной стоимостью 500 тенге. Тираж каждой — 4 000 штук.
В 2012 году двадцатипятилетний казахстанский скрипач Ержан Кулибаев стал лауреатом первой премии Международного конкурса в Буэнос-Айресе.
Ержан Кулибаев достойно представил страну на престижном музыкальном состязании. Причем он был не только поощрен денежным вознаграждением в 20 тысяч долларов за первое место, но и получил специальную премию за лучшее исполнение аргентинского танго.
В 2014 году в Алматы открыли мемориальную доску памяти народного артиста СССР, оперного певца Ермека Серкебаева. Мемориал установили на стене дома № 136 на пересечении улицы Богенбай батыра и проспекта Желтоксан. На Кенсайском кладбище, где похоронен артист, открыли памятник.
Ермек Серкебаев — выдающийся казахский оперный и камерный певец (баритон), педагог, народный артист СССР (1959), лауреат государственных премий Казахской ССР (1972) и СССР (1977), Герой Социалистического Труда (1986).
В 2015 году в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике прошла конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства, в рамках которой состоялась фотовыставка тематических картин, включая историю двусторонних отношений между Казахстаном и Турцией, а также другие знаковые события в Казахстане. Кроме того, была организована галерея с портретами ханов Жанибека и Керея, а также макетом юрты и восседающим в ней легендарным Абылай ханом. Вниманию участников были представлены книги о Казахстане, переведенные посольством на турецкий язык.
В 2015 году завершилась первая международная археологическая экспедиция «Алтай — золотая колыбель», организованная Международной тюркской академией в равнине Каракаба Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Археологи, открывшие в Каракабе четыре комплексных захоронения, нашли новые артефакты, предположительно относящиеся к древнетюркской эпохе.
В 2017 году в Приаралье у мемориального комплекса Коркыт ата была найдена статуя кобыза. По предварительным подсчетам ученых, реликт относится к эпохе огузов. Каменная скульптура размером 40 сантиметров выполнена из песчаника и украшена бусинами. Ценный артефакт обнаружили в ходе археологических исследований на месте, где в IX–X веках располагался портовый город Сортобе.
В 2017 году была введена в обращение почтовая марка серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «25 лет первой почтовой марке Республики Казахстан «Алтын сарбаз».
На почтовой марке изображен костюм сакского воина, найденный в 1969 году при раскопках Иссыкского кургана, вблизи Алматы. Ученые считают, что это захоронение появилось в V–VI веках до нашей эры. Одежду воина, погребенного в кургане, украшают более 4 тысяч золотых пластин, выполненных в сакском «зверином» стиле. Головной убор воина длиной 65 см имеет ту же форму, что и курган, в котором был захоронен юный вождь. Размер марки — 28×40 мм. Тираж марок — 10 000 штук. Художник — К. Плужникова.
В 2017 году казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала лучшей на канадском клубном турнире, в котором принимали участие сильнейшие фигуристки Канады. Лиза выступала за клуб Toronto CS&CC. В короткой программе она набрала 59,08 балла, а в произвольной — 106,22. Итоговый результат — 165,30 балла — позволил нашей фигуристке обойти всех соперниц.
В 2019 году в Алматы прошел I Центрально-Азиатский фестиваль молодежи «Central Asia Youth Festival». Масштабная диалоговая площадка, объединившая более 300 молодых людей от 18 до 29 лет из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Турции, развернулась на территории горнолыжного курорта Шымбулак.
В работе сессий особый акцент был сделан на развитии IT-технологий и кибербезопасности, проблемах миграции и сохранении интеллектуального капитала, волонтерстве, формировании здорового образа жизни, доступности образования, полиэтничном обществе — модели мира и согласия и др.
В 2020 году в Клуж-Напоке состоялась церемония открытия Дней культуры Казахстана, которые предоставили румынской публике уникальную возможность узнать больше о культуре, традициях и богатой истории нашей страны.
Клуж-Напока — большой экономический, административный и культурный центр Румынии. Второй по величине город страны, один из старейших городов региона. Считается одним из самых гостеприимных городов Европы.
В 2021 году казахстанские каскадеры из группы Nomad Stunts снялись в голливудском фильме «Кодекс киллера». Каскадеры были не только задействованы в экшене, но также дублировали героев, а кроме того, участвовали в качестве актеров эпизодических сцен, примерили на себя разные образы: бандитов, беженцев, телохранителей, пограничников и мирных жителей.
В 2024 году состоялся государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан. В Душанбе во дворце «Қасри Миллат» его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В ходе визита прошли переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства. Был подписан Договор о союзнических отношениях и ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В 2024 году указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами. В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» II степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.
В 2025 году в Бишкеке на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана состоялось торжественное открытие памятника «Золотой мост дружбы». Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов — Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Монумент служит ярким символом крепких уз братских народов и знаком особого уважения кыргызского народа к казахскому народу. В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Кыргызстана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.