22 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 мая 2019 года, в которой осуждается любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ.

СОБЫТИЯ

В 1832 году состоялось официальное открытие Акмолинского окружного приказа. Крепость была заложена на правом берегу реки Ишим, в центре степи. Главным султаном Акмолинского внешнего округа был назначен Конуркульджа Кудаймендин, его заместителем — сын Арыстан Коныркулжин. В Акмолинский внешний округ вошли волости: Тока-Карпык, Тинали Карпык, Кареке Алтай, Киргиз Тортуыл, Темеш, Сарымурат, Сайдалы Алтай, Айткожа Карпык, Тама, Жагалбайлы, Алтай, Таракты, Тунгатар Карпык.

В 1909 году в Уфе (Россия) вышел в свет сборник стихов Миржакыпа Дулатова «Оян, қазақ!» («Проснись, казах!»). Заголовок книги послужил манифестом, обращением казахской интеллигенции в начале ХХ века к народу. Весь тираж книги был уничтожен, а автор подвергся гонениям и был заключен в тюрьму.

В 2009 году в Москве, в резиденции посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, состоялась презентация книги «Знак равенства» известного журналиста, собственного корреспондента агентства «Казинформ» Сары Нургалиевой. Документальная повесть посвящена казахстанскому космонавту, Халық Қаһарманы и Герою России Талгату Мусабаеву. Первоначальный тираж составил 5 тысяч экземпляров.

В 2011 году Национальный банк РК ввел в обращение памятные монеты — золотую «Әл-Фараби» из серии «Портреты на банкнотах» и серебряную «Алдар-Көсе» из серии «Сказки народов Казахстана». Обе — качества «proof» и номинальной стоимостью 500 тенге. Тираж каждой — 4 000 штук.

В 2012 году двадцатипятилетний казахстанский скрипач Ержан Кулибаев стал лауреатом первой премии Международного конкурса в Буэнос-Айресе.

Ержан Кулибаев достойно представил страну на престижном музыкальном состязании. Причем он был не только поощрен денежным вознаграждением в 20 тысяч долларов за первое место, но и получил специальную премию за лучшее исполнение аргентинского танго.

В 2014 году в Алматы открыли мемориальную доску памяти народного артиста СССР, оперного певца Ермека Серкебаева. Мемориал установили на стене дома № 136 на пересечении улицы Богенбай батыра и проспекта Желтоксан. На Кенсайском кладбище, где похоронен артист, открыли памятник.

Ермек Серкебаев — выдающийся казахский оперный и камерный певец (баритон), педагог, народный артист СССР (1959), лауреат государственных премий Казахской ССР (1972) и СССР (1977), Герой Социалистического Труда (1986).

В 2015 году в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике прошла конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства, в рамках которой состоялась фотовыставка тематических картин, включая историю двусторонних отношений между Казахстаном и Турцией, а также другие знаковые события в Казахстане. Кроме того, была организована галерея с портретами ханов Жанибека и Керея, а также макетом юрты и восседающим в ней легендарным Абылай ханом. Вниманию участников были представлены книги о Казахстане, переведенные посольством на турецкий язык.

В 2015 году завершилась первая международная археологическая экспедиция «Алтай — золотая колыбель», организованная Международной тюркской академией в равнине Каракаба Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Археологи, открывшие в Каракабе четыре комплексных захоронения, нашли новые артефакты, предположительно относящиеся к древнетюркской эпохе.

В 2017 году в Приаралье у мемориального комплекса Коркыт ата была найдена статуя кобыза. По предварительным подсчетам ученых, реликт относится к эпохе огузов. Каменная скульптура размером 40 сантиметров выполнена из песчаника и украшена бусинами. Ценный артефакт обнаружили в ходе археологических исследований на месте, где в IX–X веках располагался портовый город Сортобе.

В 2017 году была введена в обращение почтовая марка серии «Памятные и юбилейные даты» на тему «25 лет первой почтовой марке Республики Казахстан «Алтын сарбаз».

На почтовой марке изображен костюм сакского воина, найденный в 1969 году при раскопках Иссыкского кургана, вблизи Алматы. Ученые считают, что это захоронение появилось в V–VI веках до нашей эры. Одежду воина, погребенного в кургане, украшают более 4 тысяч золотых пластин, выполненных в сакском «зверином» стиле. Головной убор воина длиной 65 см имеет ту же форму, что и курган, в котором был захоронен юный вождь. Размер марки — 28×40 мм. Тираж марок — 10 000 штук. Художник — К. Плужникова.

В 2017 году казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала лучшей на канадском клубном турнире, в котором принимали участие сильнейшие фигуристки Канады. Лиза выступала за клуб Toronto CS&CC. В короткой программе она набрала 59,08 балла, а в произвольной — 106,22. Итоговый результат — 165,30 балла — позволил нашей фигуристке обойти всех соперниц.

В 2019 году в Алматы прошел I Центрально-Азиатский фестиваль молодежи «Central Asia Youth Festival». Масштабная диалоговая площадка, объединившая более 300 молодых людей от 18 до 29 лет из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Турции, развернулась на территории горнолыжного курорта Шымбулак.

В работе сессий особый акцент был сделан на развитии IT-технологий и кибербезопасности, проблемах миграции и сохранении интеллектуального капитала, волонтерстве, формировании здорового образа жизни, доступности образования, полиэтничном обществе — модели мира и согласия и др.

В 2020 году в Клуж-Напоке состоялась церемония открытия Дней культуры Казахстана, которые предоставили румынской публике уникальную возможность узнать больше о культуре, традициях и богатой истории нашей страны.

Клуж-Напока — большой экономический, административный и культурный центр Румынии. Второй по величине город страны, один из старейших городов региона. Считается одним из самых гостеприимных городов Европы.

В 2021 году казахстанские каскадеры из группы Nomad Stunts снялись в голливудском фильме «Кодекс киллера». Каскадеры были не только задействованы в экшене, но также дублировали героев, а кроме того, участвовали в качестве актеров эпизодических сцен, примерили на себя разные образы: бандитов, беженцев, телохранителей, пограничников и мирных жителей.

В 2024 году состоялся государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан. В Душанбе во дворце «Қасри Миллат» его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе визита прошли переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства. Был подписан Договор о союзнических отношениях и ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В 2024 году указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами. В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» II степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.

В 2025 году в Бишкеке на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана состоялось торжественное открытие памятника «Золотой мост дружбы». Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов — Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Монумент служит ярким символом крепких уз братских народов и знаком особого уважения кыргызского народа к казахскому народу. В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Кыргызстана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.