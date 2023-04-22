22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1928-1990) родился- казахский актёр театра и кино, режиссёр кино, народный артист Казахской ССР (1966).

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил актерский факультет театрально-художественного института.

Трудовая деятельность: в 1952-1967 годы и с 1988 года - актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, в период 1967-1988 годы работал на киностудии «Казахфильм».

Создал яркие образы в кино и на сцене театра. В театре с успехом исполнил роли Шокана («Шокан Уалиханов» С. Муканова), Кодара («Қозы Көрпеш-Баян сұлу» Г. Мусрепова), Кебека и Сырыма («Еңлік-Кебек» и «Қарагөз» М. Ауэзова), Армана («Одно дерево - на лес» А. Тажибаева), Кабена (Неугасимый огонь» З. Кабдолова), Санжана («Несмешная комедия» А. Тарази), доктора («Всеми забытый» Н. Хикмета), Синтаро («Судьба женщины» М. Каору), Мольера («Кабала Святош» М. Булгакова).

Снялся в более чем в 30 фильмах. Первая роль - паренек-чукча Туматуге в фильме «Алитет уходит в горы» (по роману Т. Семушкина). Среди ролей: Керим, Жомарт («Дочь степей», «Салтанат»), Альжанов («На диком бреге Иртыша»), Аубакир, Тагай («Зной», «Джура»), Танабай («Бег иноходца»), Курмангазы («Курмангазы»), Сапар, Шал (в телефильмах «Колодец Сапара» и «Старик, догоняющий тень») и др. В фильме «Его время придет» (режиссер М. Бегалин) впервые создал в кинообраз Шокана Уалиханова.

На Всесоюзном фестивале «Созвездие-90» за роль Султана Бейбарса в фильме «Султан Бейбарс» Нурмухан Жантурин (вместе с российской актрисой Н. Мордюковой) был отмечен призом в номинации «За особый вклад в актерское дело». Занимался режиссурой. Поставил фильмы «Лесная баллада» (1972), «Третья сторона медали» (1976), «Черное ожерелье».

назад (1955) родился- президент - ректор Казахского университета технологии и бизнеса города Астаны.

Окончил факультет физики Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.А. Жданова; аспирантуру факультета физики ЛГУ.

Трудовая деятельность: ассистент кафедры физики Джамбульского гидромелиоративно-строительного института (ДГМСИ) (1978-1982); стажер-исследователь научно-исследовательского института физики при ЛГУ (1982-1983); аспирант научно-исследовательского института физики при ЛГУ (1983-1986); преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры физики ДГМСИ (1987-1994); консультант Комитета Верховного Совета РК по науке, образованию и новым технологиям (1994-1995); старший референт отдела социально-культурного развития аппарата Правительства РК (1995-1996); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (1996-2000); декан физико-математического факультета Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева, заместитель директора Естественно-технического института Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева (2000-2001); старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2001-2002); генеральный директор, исполнительный директор РГП «Казахстанский институт метрологии» (2002-2003); проректор по учебной работе Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2003-2005); ректор Казахского университета технологии и бизнеса (2005-20015); член правления, заместитель председателя правления НИИ «Казахстан инжиниринг» (2015-2018); советник генерального директора ТОО «R&D центра «Казахстан инжиниринг» (2019-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

Награжден золотой медалью СССР за отличную учебу и примерное поведение, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл)», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «За вклад в формирование Таможенного союза».

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам.

Родился в Уральской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1985); ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988); Академию госслужбы при Президенте РК (2000); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1980); агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1985-1986); второй секретарь Чапаевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987); первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990); секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997); главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998); начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001); консультант отдела социально культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002); главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007); госинспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2007-2016); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов (2017-2019); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2019-2021); руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (02.2021-05.2021); вице-министр информации и общественного развития РК (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалью и знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Удостоен Благодарности Президента РК.

назад (1988) родился- вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, финансы и кредит; Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр экономики.

Трудовая деятельность: эксперт, консультант различных структурных подразделений центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2013); экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал» (с 2009 года); руководитель подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна» (2013-2014); автор колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», колумнист информационно-аналитического портала «Информбюро» (с 2015 года); управляющий директор ТОО «Kazakhstan Real Estate Group» (2014-2016); директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017); председатель правления АО «Казконтент» (2017-2018); заместитель директора Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии «Nur Otan»» (2018-2019); генеральный директор корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2023 года.