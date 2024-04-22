22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1963) родился ЕГИЗБАЕВ Серик Рахметоллаулы - депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, председатель Комитета по аграрным вопросам.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Родился в Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1985); ВКШ при ЦК ВЛКСМ (1988); Академию госслужбы при Президенте РК (2000); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: рабочий стройчасти совхоза «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1980); агроном отделения № 4 с-за «Чапаевский» Чапаевского района Уральской области (1985-1986); второй секретарь Чапаевского райкома ЛКСМ Казахстана (1986-1987); первый секретарь Джамбейтинского райкома ЛКСМ Казахстана Уральской области (1988-1990); секретарь Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, первый секретарь Западно-Казахстанского областного комитета Союза молодежи Казахстана (1990-1997); главный инспектор, заместитель завотделом организационной и кадровой работы аппарата акима ЗКО (1997-1998); начальник отдела оргработы департамента Минфина РК (2000-2001); консультант отдела социально культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2002); главный инспектор отдела оргинспекторской работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2007); госинспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2007-2016); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя правления АО «РТРК «Қазақстан» по развитию регионов (2017-2019); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2019-2021); руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (02.2021-05.2021); вице-министр информации и общественного развития РК (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалью и знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Удостоен Благодарности Президента РК.

52 года назад (1972) родилась КАЛМАНБЕТОВА Гульмира Рысбековна - заведующая Отделом документационного обеспечения Аппарата Мажилиса Парламента РК.

Окончила Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений. Юрист, экономист.

Трудовая деятельность: специалист Министерства финансов Республики Казахстан (1995-1996); старший налоговый инспектор главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан, главный налоговый инспектор Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1999); главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2001); член Счетного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2001-2004); начальник управления Департамента стратегического анализа и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан (2004-2007); заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007).

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», Почетной грамотой Республики Казахстан и юбилейными медалями.

36 лет назад (1988) родился КОЧЕТОВ Евгений Дмитриевич - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана).

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, финансы и кредит; Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр экономики.

Трудовая деятельность: эксперт, консультант различных структурных подразделений центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2009-2013); экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал» (с 2009 года); руководитель подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна» (2013-2014); автор колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», колумнист информационно-аналитического портала «Информбюро» (с 2015 года); управляющий директор ТОО «Kazakhstan Real Estate Group» (2014-2016); директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017); председатель правления АО «Казконтент» (2017-2018); заместитель директора Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии «Nur Otan»» (2018-2019); генеральный директор корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2023 года.

43 года назад (1981) родился НУРЖАНОВ Даркен Нуржанович - руководитель управления архитектуры и градостроительства области Жетысу.

Фото: акимат города Талдыкорган

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный технический университет, Казахский аграрный университет, Таразский государственный университет по специальностям – технолог полиграфического производства, юрист, архитектор. Почетный архитектор, вице-президент Союза архитекторов Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: координатор региональных программ ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (2002); руководитель департамента по развитию филиалов ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (2002-2003); инженер 2 категории РКП «Карасайское районное проектно-производственное, архитектурно-планировочное бюро» (2005-2007); главный инженер Шамалганского сельского округа РГП «Саулет» ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района» (2007-2008); заведующий по контролю строительства жилья РГП «Саулет» ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района» (2008-2009); архитектор сельского округа Карагайлы РГП «Саулет» ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района» (2009-2010); начальник проектно-геодезического отдела РГП «Саулет» ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района» (2010-2011); специалист отдела проектов градостроительства Астанинского филиала РГП на ПХВ КазНИИССА Агентства РК по делам строительства и ЖКХ (2011); главный специалист службы внутреннего аудита Алматинского областного управления строительства (2011-2012); эксперт департамента государственного архитектурно-строительного контроля, лицензирования управления государственного архитектурно-строительного контроля Агентства РК по делам строительства и ЖКХ (2012-2013); эксперт управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства и ЖКХ министерства регионального развития РК (2013); главный эксперт управления лицензирования комитета по делам строительства и ЖКХ министерства регионального развития РК (2013); заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматинской области (2013-2015); руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматинской области (2015-2019); заместитель акима Талгарского района (2019-2021); заместитель акима города Талдыкорган (2021-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

Также в этот день родились:

96 лет назад (1928-1990) родился ЖАНТУРИН Нурмухан Сейтахметович - казахский актер театра и кино, режиссер кино, народный артист Казахской ССР (1966).

Фото: encyclopedia.kz

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области.

Окончил актерский факультет театрально-художественного института.

Трудовая деятельность: актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова (1952-1967 и с 1988 года), работал на киностудии «Казахфильм» (1967-1988).

Создал яркие образы в кино и на сцене театра. В театре с успехом исполнил роли Шокана («Шокан Уалиханов» С. Муканова), Кодара («Қозы Көрпеш-Баян сұлу» Г. Мусрепова), Кебека и Сырыма («Еңлік-Кебек» и «Қарагөз» М. Ауэзова), Армана («Одно дерево - на лес» А. Тажибаева), Кабена (Неугасимый огонь» З. Кабдолова), Санжана («Несмешная комедия» А. Тарази), доктора («Всеми забытый» Н. Хикмета), Синтаро («Судьба женщины» М. Каору), Мольера («Кабала Святош» М. Булгакова).

Снялся в более чем в 30 фильмах. Первая роль - паренек-чукча Туматуге в фильме «Алитет уходит в горы» (по роману Т. Семушкина). Среди ролей: Керим, Жомарт («Дочь степей», «Салтанат»), Альжанов («На диком бреге Иртыша»), Аубакир, Тагай («Зной», «Джура»), Танабай («Бег иноходца»), Курмангазы («Курмангазы»), Сапар, Шал (в телефильмах «Колодец Сапара» и «Старик, догоняющий тень») и др. В фильме «Его время придет» (режиссер М. Бегалин) впервые создал в кинообраз Шокана Уалиханова.

На Всесоюзном фестивале «Созвездие-90» за роль Султана Бейбарса в фильме «Султан Бейбарс» Нурмухан Жантурин (вместе с российской актрисой Н. Мордюковой) был отмечен призом в номинации «За особый вклад в актерское дело». Занимался режиссурой. Поставил фильмы «Лесная баллада» (1972), «Третья сторона медали» (1976), «Черное ожерелье».