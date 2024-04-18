22 акмолинских предприятия пострадали из-за паводков. Оперативный штаб для принятия мер по устранению последствий ЧС создан при Палате предпринимателей Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе РПП, сбор данных для оценки ущерба имущества предпринимателей, подвергшегося затоплению, осуществляют эксперты палаты.

По подсчетам на сегодняшний день пострадавшими числятся 22 предприятия региона, девять из них находятся в городе Кокшетау, восемь - в Атбасарском районе, по одному в Астраханском, Буландынском, Целиноградском районах, два - в Есильском.

- В основном все предприятия, пострадавшие в результате паводков, принадлежат к категории малого бизнеса. Это сфера услуг, розничная торговля, грузоперевозки, производство хлебобулочных изделий и другие. Есть одно частное учреждение образования, турагентство. Шесть субъектов бизнеса относятся к отрасли АПК, - пояснил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

Как добавили в ведомстве, в рамках обсуждения проекта приказа МНЭ РК «Об утверждении Правил возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года» эксперты РПП направили целый ряд предложений.

- В частности, ввиду отсутствия на сегодня цифровой платформы предлагаем сохранить подачу заявлений в адрес местных исполнительных органов или председателя комиссии по оценке и возмещению материального ущерба, как это регламентировано в постановлении Правительства РК № 1358, но рабочим органом закрепить отделы предпринимательства на местах. Кроме того, не связывать факты ущерба с объявлением ЧС в разрезе районов и городов области. Не секрет, ввиду нагрузки на бюджет, местный исполнительный орган не всегда объявляет о чрезвычайной ситуации, - отметил заместитель директора РПП Расул Сыздыков.

Сегодня это постановление Правительства регулирует отношения по возмещению ущерба лишь для физических лиц. Однако эксперты РПП считают, что в проекте приказа МНЭ РК «Об утверждении Правил возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года» должен быть предусмотрен максимально упрощенный алгоритм для бизнеса.