22,8 млрд тенге на природоохранные мероприятия потратили павлодарские предприятия

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Финансирование природоохранных мероприятий предприятий Павлодарской области увеличилось на нескольких предприятиях и превысило план на треть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприятиями области принимаются меры по уменьшению воздействия на окружающую среду. В рамках выполнения природоохранных мероприятий предприятиями области было освоено 22,8 миллиарда тенге при плане 17,5 миллиарда тенге (130 %)», - заявил руководитель департамента экологии Павлодарской области Ильяс Курамысов на заседании комиссии областного маслихата по вопросам экологии и охраны окружающей среды.

Финансирование природоохранных мероприятий предприятий региона увеличилось на нескольких предприятиях, отметил он. Например, АО «Павлодарэнерго» потратило 6,2 миллиарда тенге на строительство третьей очереди золоотвала своей ТЭЦ-3 и на наращивание дамб второй очереди золоотвала ТЭЦ-2.

«ТОО «Богатырь Комир» - 5,1 миллиарда тенге для снижения объёмов вскрышных пород на временные внутренние отвалы, - сказал спикер. - Положительный эффект снижения выбросов на 1 321 тонну в год (или 1,6 %) пыли достиг АО «Алюминий Казахстана» путём замены электрофильтра № 2 печи спекания № 1, на что освоено 1,8 миллиарда тенге».

По словам главы департамента экологии, Аксуский завод ферросплавов филиала «ТНК «Казхром» освоил 4,4 миллиарда тенге. Предприятие, например, заменило семь рукавов на газоочистках ферросплавных печей, потратив 1,5 миллиарда. Тем самым оно смогло снизить выбросы в окружающую среду на 300 тонн в год.

«ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» освоено 212 миллионов тенге. Выполнен ремонт фильтров на блоках №№ 3, 5, 7, 8; в результате произошло снижение выбросов золы на 200 тонн в год (134,6 миллиона тенге)», - подчеркнул И. Курамысов.