22,7 млн тонн составил объем добычи нефти в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период с января по март в нефтяной отрасли наблюдается рост по показателям добычи и экспорта нефти. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным объем добычи нефти и конденсата за январь-март текущего года составил 22,7 млн тонн или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года. В том числе, по крупным компаниям нефтегазовой отрасли. На Тенгизе за указанный период было добыто 7,3 млн тонн нефти. Объем добычи нефти на Кашагане составил 4,7 млн тонн. Показатель Карачаганакского проекта составил 3,2 млн тонн», - сказал Б. Акчулаков на заседании Правительства.

По словам министра, за отчетный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«Говоря о газовой отрасли, за отчетный период было добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров. При этом, в связи с увеличением внутреннего потребления наблюдается снижение объемов экспорта газа», - отметил он.

Как проинформировал министр, за отчетный период было экспортировано 1,4 млрд кубометров товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года.