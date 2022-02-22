22.02.2022: сколько пар зарегистрировали брак в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 22 февраля в Алматы 266 пар создали семьи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента юстиции города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным отдела методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы департамента юстиции города Алматы, сегодня число желающих заключить брак в 2,5 раза больше, чем в обычные дни.

«Сегодня на регистрацию брака подали заявление 266 пар по 8 районным отделам РАГС города Алматы, тогда как в другие дни от 30 до 100 браков регистрируется по городу в день», - рассказала главный специалист отдела методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Майя Дюсембинова.

В департаменте отметили, что молодожены для регистрации брака всегда выбирают даты с необычно сочетающимися номерами.

«К примеру, сегодня 22.02.2022. Как считают нумерологи, это последняя зеркальная дата десятилетия. Многие уверены, что этот день удивителен, поэтому этому уделяется особое внимание», - отметили в ведомстве.