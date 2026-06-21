21 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День медицинского работника в Казахстане

Отмечается ежегодно каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.

Традиция отмечать праздник медработника сохранилась еще со времен существования СССР — тогда он был учрежден Постановлением Президиума ВС от 1 октября 1980 года. После распада Союза в одних странах праздник отменили, в других — перенесли на иную дату. В этот день также принимают поздравления медицинские работники Армении, Беларуси, Молдовы, России, Украины.

День отца в Казахстане

Согласно постановлению, подписанному главой Правительства РК 1 июня 2023 года, в Казахстане День отца отмечается в третье воскресенье июня. Официальные праздники «День матерей» и «День отцов», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране (День матерей — второе воскресенье мая, День отцов — третье воскресенье июня).

Всемирный день музыки

Первым, кто высказал идею праздника, стал американский музыкант Джоэль Коэн в 1976 году. Он предложил проводить музыкальное мероприятие в ночь с 21 на 22 июня, чтобы отметить летнее солнцестояние. Идею подхватил французский композитор Морис Флере в 1981 году. Он рассказал о ней министру культуры и коммуникаций Жаку Лангу, и в 1982 году в Париже состоялся первый Праздник музыки. Постепенно это мероприятие приобрело международный масштаб. Всемирный день музыки отмечают более чем в ста странах мира, от Алжира до Японии.

Всемирный день гидрографии

Был учрежден в 2006 году Международной гидрографической организацией, созданной 2 июня 1921 года с целью координации гидрографической деятельности стран-участниц. В 2005 году этот день получил официальную поддержку Организации Объединенных Наций, но при этом он не входит в число международных и всемирных дней ООН.

Основная его задача — повысить осведомленность общественности о важности гидрографии как прикладной науки, помогающей обеспечивать безопасность навигации и поддерживать все виды морской деятельности.

Международный день йоги

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции от 11 декабря 2014 года, входит в систему всемирных и международных дней ООН.

СОБЫТИЯ

В 1824 году был заложен город Каркаралы как укрепление-крепость, а с 1869 года Каркаралинск становится уездным центром.

В 1918 году вышел в свет первый номер Алматинской областной газеты «Жетысу». Газета издавалась на казахском, уйгурском, узбекском, татарском языках. Первым редактором газеты был назначен С. Шакиржанов.

В 1940 году на базе геологического сектора Казахского филиала АН СССР был создан Институт геологических наук. Сегодня этот институт носит имя его первого директора, выдающегося ученого, первого президента Национальной академии наук, лауреата Ленинской и Государственной премий академика Каныша Сатпаева.

В 1995 году увидела свет первая энциклопедия «Абай», содержащая сведения о жизни и творчестве великого мыслителя. В энциклопедии широко представлены сведения об учителях и учениках, потомках Абая, география родного края поэта, приводится библиография изданных произведений поэта и научно-исследовательских трудов, посвященных Абаю. Группе авторов и издателей энциклопедии (З. Ахметов, М. Мырзахметов, Р. Сыздыкова, М. Кул-Мухаммед) была присуждена Государственная премия Республики Казахстан (1996).

В 2001 году в Костанае улица имени 50-летия Октября была переименована в улицу имени Мыржакыпа Дулатова — общественно-политического деятеля начала ХХ века, просветителя, писателя, драматурга, одного из лидеров Алаш-Орды.

В 2007 году город Семипалатинск был переименован в Семей, в честь близлежащего хребта Семей-Тау. Причиной переименования была прочная ассоциация имени города с Семипалатинским ядерным полигоном, хоть и расположенным в 130 км от Семипалатинска.

В 2010 году впервые в регионе Центральной Азии в Алматы состоялось открытие Международного учебного центра в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он работает на базе Центра сбора и обработки специальной сейсмической информации Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК.

В 2012 году гражданин Польши Анджей Млынарек вернулся в Казахстан через 70 лет, считая делом чести для себя поблагодарить казахскую семью, спасшую его от голода и болезни, и еще раз почувствовал на себе гостеприимство и великодушие нашего народа, его доброту и любовь. В Акмолинской области гость сходил в районную мечеть, где заказал молитву за упокой души людей, помогавших ему в трудное время, а также посетил кладбище и возложил цветы на их могилы.

В 2015 году в столице Турции, Анкаре появился парк, названный в честь казахского акына Суюнбая. В нем созданы все условия для отдыха жителей. Новый парк расположился на большой территории прямо в центре района Кечиерен. Здесь проживают порядка 900 тысяч человек.

В 2017 году Казахстан стал 48-й страной, присоединившейся к Декларации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по международным инвестициям и многонациональным предприятиям, и ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР. Присоединившись к декларации, Казахстан будет участвовать в работе Комитета по инвестициям ОЭСР — ведущего правительственного форума по сотрудничеству в вопросах международных инвестиций — и вести активное обсуждение политик со странами ОЭСР.

В 2018 году в Астане впервые состоялся финал Кубка мира по современному пятиборью. Спортивное событие мирового масштаба внесено в перечень мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны. Организаторы — Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Казахстанская федерация современного пятиборья.

В 2018 году в Алматы установили памятник лидеру культовой группы «Кино» Виктору Цою. Открытие монумента прошло в день рождения основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Монумент установлен на месте, где проходили съемки фильма «Игла» с участием музыканта.

Скульптура выполнена размером в человеческий рост, стоит на небольшом постаменте так, чтобы не была выше прохожих. Таким образом, создается ощущение, что скульптура — это просто задумавшийся прохожий.

В 2019 году в ходе пленарного заседания Группы ядерных поставщиков (ГЯП) Казахстан принял председательство в этом авторитетном объединении 48 государств, осуществляющих экспорт ядерных материалов и развивающих атомную отрасль. Функции председателя ГЯП были возложены на постоянного представителя РК при международных организациях в Вене Кайрата Сарыбай.

В 2021 году в Таразе на пяти гектарах прибрежной зоны открылся парк здоровья «Денсаулық». В новом парке установлены две памятные стелы — 6-метровая стела «Ваше здоровье — в ваших руках», символизирующая призыв к жителям поддерживать свое здоровье, заниматься пешими прогулками, бегом, спортивными играми, активным досугом. И вторая стела — монумент «Светя другим — сгораю сам», посвященный памяти медицинских работников, погибших в борьбе с COVID-19.

Установлена здесь и фигура медика в защитном костюме, сидящего у подножия в измождении, с опущенной головой. Все надписи выполнены на трех языках: казахском, русском и английском.

В 2021 году была утверждена Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2021–2025 годы, акцентирующая внимание на обеспечении безопасности в сфере человеческого капитала — в первую очередь, сохранении и преумножении интеллектуального потенциала нации. В число базовых факторов национальной безопасности включено развитие общественного здравоохранения наряду с комплексной работой по обеспечению биологической безопасности; повышение эффективности работы правоохранительных органов и судебной системы, защиту населения от всех видов правонарушений.

В 2023 году Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Международном форуме волонтеров. Мероприятие стало крупнейшей площадкой для обмена опыта волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана. На полях форума обсудили перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

В 2023 году новые комфортабельные автобусы получили директора городских школ № 12, 14, 20, 32 и 38 города Уральска. Теперь уральские школьники будут ездить на занятия на автобусах американского типа, на которых возят школьников в Америке. До конца года школьный автопарк Уральска пополнится еще несколькими автобусами в рамках республиканской программы «Школьный автобус». В областном центре ЗКО функционируют 50 школ, в 9 из них осуществляется ежедневный подвоз детей на занятия.

В 2023 году в Министерстве обороны РК вручили первые сертификаты на бесплатное обучение в казахстанских вузах военнослужащим, отслужившим срочную воинскую службу. Ранее среди солдат-срочников состоялось распределение первых грантов на обучение в вузах. Этот проект Минобороны реализует впервые и одной из его целей является повышение престижа воинской службы. В конкурсном отборе призыва «Весна — 2023» приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих-срочников, которые проходили службу как в Вооруженных силах, так и в рядах МЧС, Службы госохраны и Нацгвардии. МО РК распределило 1,5 тысячи мест среди тех ребят, которые демобилизовались весной.

В 2024 году в Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. В ходе заседания министры иностранных дел государств — членов ОДКБ обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ. По итогам заседания подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности Организации.

В 2025 году на сцене театра «Астана Опера» с большим успехом прошла долгожданная премьера балета Петра Чайковского «Спящая красавица» в новой хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Постановка вошла в афишу Международного музыкального фестиваля «Опералия» и была реализована при поддержке Министерства культуры и информации РК. Симфонический оркестр театра тонко передал выдающуюся музыку П. Чайковского под управлением дирижера-постановщика Армана Уразгалиева. Балетмейстер-постановщик Алтынай Асылмуратова, сохранив верность классической традиции, создала спектакль, в котором история обрела современное звучание. Партию Авроры блестяще исполнила прима-балерина театра, Заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева.