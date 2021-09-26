2192 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на www.coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 184,

город Алматы - 491,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 99,

Актюбинская область - 93,

Алматинская область - 221,

Атырауская область - 55,

Восточно-Казахстанская область - 126,

Жамбылская область - 55,

Западно-Казахстанская область - 62,

Карагандинская область - 201,

Костанайская область - 103,

Кызылординская область - 51,

Мангистауская область - 17,

Павлодарская область - 175,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 47.

Всего в стране выявлено 877112 заболевших.