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    15:00, 06 Май 2021 | GMT +6

    2192 человека получили вакцину от КВИ за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за сутки от коронавируса привились 2192 человека. Общее число вакцинированных первым компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVAC» в регионе приблизилось к 36 тысячам человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVAC» получили 2192 местных жителя. Из них - 142 медработника, 231 - педагог, 20 - полицейских, 19 - студентов, 17 - сотрудников закрытых учреждений, 113 - сотрудников правоохранительных органов, 50 - госслужащих, 16 - человек с хроническими заболеваниями, 1584 - местных жителя.

    В период с 1 февраля по 4 мая 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVAC» вакцинировано 35835 человека. II компонентом привиты 10796 человек», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

    Всего в регионе открыто 36 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Регионы Казахстана QazCovid-in Минздрав РК
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