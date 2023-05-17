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219 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений в Сомали

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Мая 2023, 17:09
219 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений в Сомали Фото: Агентство Анадолу

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Сомали из-за наводнений, вызванных проливными дождями, свои дома покинули 219 тысяч жителей города Беледуэйне и прилегающих районов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, наводнения в центральных регионах Сомали негативно сказались на жизни 460 тысяч граждан.

Под водой остались объекты инфраструктуры, включая больницы и здания правительственных учреждений.

Тем временем, Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали сообщило о гибели в зоне стихийного бедствия пяти человек, включая трех детей.

В соседней Эфиопии из-за наводнений на фоне проливных дождей, продолжающихся с 12 мая, погибли 45 человек.


Происшествия   Африка   Мировые новости   Наводнение  
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