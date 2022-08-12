12 Августа 2022 08:32
2186 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султане - 1010,
в городе Алматы - 416,
в городе Шымкенте - 241,
в Актюбинской области - 95,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 49,
в Абайской области - 69,
в Карагандинской области - 150,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области – 31,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области - 15,
в Туркестанской области - 53.
Всего в стране выздоровело 1 336 456 человек от COVID-19.
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