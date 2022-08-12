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2186 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки
12 Августа 2022 08:32

2186 человек выздоровели от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В Казахстане 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 1010,

в городе Алматы - 416,

в городе Шымкенте - 241,

в Актюбинской области - 95,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 49,

в Абайской области - 69,

в Карагандинской области - 150,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 15,

в Туркестанской области - 53.

Всего в стране выздоровело 1 336 456 человек от COVID-19.


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