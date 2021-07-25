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218 избирательных участков работают в Акмолинской области

25 Июля 2021 08:54
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218 избирательных участков работают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 218 избирательных участков работают в Акмолинской области. Об этом на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 07.00 по времени столицы 25 июля 2021 года к голосованию приступили 218 участков», - отметил спикер.

Всего по Акмолинской области в списках избирателей 100111 человек.

По словам М. Садуова, дальнейшая информация о явке на избирательные участки и ходе выборах будет сообщаться с 10.00 через каждые два часа.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе было зарегистрировано 303 кандидата, но по различным причинам сняты 13, в предвыборной гонке принимают участие 290 кандидатов.



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#Акмолинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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