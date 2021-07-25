218 избирательных участков работают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 218 избирательных участков работают в Акмолинской области. Об этом на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 07.00 по времени столицы 25 июля 2021 года к голосованию приступили 218 участков», - отметил спикер.

Всего по Акмолинской области в списках избирателей 100111 человек.

По словам М. Садуова, дальнейшая информация о явке на избирательные участки и ходе выборах будет сообщаться с 10.00 через каждые два часа.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе было зарегистрировано 303 кандидата, но по различным причинам сняты 13, в предвыборной гонке принимают участие 290 кандидатов.



