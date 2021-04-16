2177 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 180,

город Алматы - 914,

город Шымкент - 41,

Акмолинская область - 74,

Актюбинская область - 100,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 16,

Восточно-Казахстанская область - 54,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 155,

Карагандинская область - 146,

Костанайская область - 214,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 24.

Итого выздоровевших в Казахстане - 241625.