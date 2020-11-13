217 проектов по программе «Экономика простых вещей» реализуют в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Свыше 12 тысяч предпринимателей ЗКО получили порядка 6 миллиардов тенге в результате принятых государством мер поддержки бизнеса, предложенных Главой государства во время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря реализации в Западно-Казахстанской области проектов в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса–2025» оказана поддержка субъектам малого и среднего бизнеса по сохранению 2875 рабочих мест и созданию в этом году 270 новых рабочих мест. По программе «Экономика простых вещей» реализуются 217 проектов на сумму 19 миллиардов тенге.

Проводится работа по передаче коммунальных объектов в доверительное управление, с целью оптимизации расходов областного бюджета и поддержки предпринимателей.

«В этом году в доверительное управление переданы городской стадион «Жастар», Уральский колледж сервиса и новых технологий, аварийное здание протезно-ортопедической мастерской, рынок «Ел-Ырысы» и услуги по отлову бродячих собак и кошек. К примеру, инвестор, получивший в доверительное управление коммунальный рынок «Ел-Ырысы», сейчас регулирует инфраструктуру рынка, выделив на это полмиллиарда тенге, создав дополнительно 15 рабочих мест. Это говорит о том, что частный сектор – наши предприниматели, наряду с эффективным использованием переданного имущества, извлекают из него прибыль, платят налоги и сохраняют рабочие места», - отметил аким ЗКО Гали Искалиев.

В связи с введенной в этом году в стране общей карантинной ситуацией, свыше 77 тысяч граждан Западно-Казахстанской области, временно оставшихся без работы и дохода, получили социальную помощь от государства в размере 42500 тенге.

По инициативе по инициативе Елбасы, лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева и при поддержке Фонда «Біргеміз» более 29 тысяч человек в регионе получили единовременную финансовую помощь на общую сумму 1,4 миллиарда тенге. Также 4,7 тысячи семей получили адресную социальную помощь на сумму 1,3 миллиарда тенге. В этом году около 5 тысяч детей получили гарантированный социальный пакет на сумму 277,3 миллиона тенге.

«Сегодня уровень безработицы в регионе составляет 5%. За 10 месяцев текущего года созданы более 16 тысяч новых рабочих мест. В 2020 году, в соответствии с разработанным комплексным планом по снижению безработицы и обеспечению занятости населения области, мерами занятости охвачены порядка 18 тысяч человек по области», – отметил аким ЗКО.