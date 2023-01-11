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2160 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

11 Января 2023, 08:35
2160 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 11 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 400 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 2 255 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 145 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 240 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Как сообщалось ранее, коронавирусом и ковидной пневмонией заболели 184 казахстанца за сутки.


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