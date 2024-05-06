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    10:50, 06 Май 2024 | GMT +6

    215,7 млн тенге компенсаций выделено владельцам погибшего скота в Актюбинской области

    Деньги
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    По поручению Главы государства оказывается максимальная поддержка гражданам, чье имущество пострадало из-за стихийного бедствия, у кого погиб скот, понесены другие убытки, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

    Во время паводка в Актюбинской области погибло 3 232 поголовья скота.

    По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, сегодня за 1202 голов скота выплачено 215,7 миллионов тенге.

    Специальная комиссия, созданная для ликвидации последствий наводнения, продолжает свою работу. 

    После оценки ущерба была произведена компенсация.

    Следует отметить, что существует алгоритм выплаты компенсаций за погибший скот. Для этого необходимо предъявить тушу погибшего животного, обязательно наличие у скотины бирки в ухе. Также она должна быть зарегистрирована в сельскохозяйственной базе данных района.

    Теги:
    Компенсация за скот Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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