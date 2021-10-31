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    08:15, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    2153 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выхдоровели от коронавирусной инфекции 2153 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 500,

    город Алматы - 294,

    город Шымкент - 21,

    Акмолинская область - 125,

    Актюбинская область - 27,

    Алматинская область - 144,

    Атырауская область - 17,

    Восточно-Казахстанская область - 176,

    Жамбылская область - 9,

    Западно-Казахстанская область - 5,

    Карагандинская область - 243,

    Костанайская область - 12,

    Кызылординская область - 21,

    Мангистауская область - 152,

    Павлодарская область - 251,

    Северо-Казахстанская область - 148,

    Туркестанская область - 8.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 885975.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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