2153 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выхдоровели от коронавирусной инфекции 2153 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 500,

город Алматы - 294,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 125,

Актюбинская область - 27,

Алматинская область - 144,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 176,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 243,

Костанайская область - 12,

Кызылординская область - 21,

Мангистауская область - 152,

Павлодарская область - 251,

Северо-Казахстанская область - 148,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 885975.



