РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    215 тысяч жителей Атырауской области привили от COVID-19

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 215 тысяч человек получили два компонента вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 31 октября, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 98 местных жителей.

    Всего с 1 февраля по 31 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привиты 240 171 человек. II компонент вакцин получили 215 772 местных жителя.

    Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!