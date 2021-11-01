215 тысяч жителей Атырауской области привили от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, 215 тысяч человек получили два компонента вакцин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 31 октября, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 98 местных жителей.

Всего с 1 февраля по 31 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привиты 240 171 человек. II компонент вакцин получили 215 772 местных жителя.

Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.