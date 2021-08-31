НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 215 нарушений правил перевозок детей выявили в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В преддверии начала нового учебного года, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории города Нур-Султана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

1 сентября сотрудники ДП города Нур-Султана будут нести службу в усиленном режиме. Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения. Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

«Сотрудники полиции примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года среди первых классов. Проведут с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения и отработке навыков их применения с соблюдением карантинных мер», – рассказал начальник местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов.

Кроме того, сотрудниками столичной полиции совместно с заинтересованными службами проведены обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 203 общеобразовательных, дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории.

В адрес владельцев улично-дорожной сети по недостаткам выдано 152 предписания. Нанесено дорожной разметки на 183 пешеходных переходах. Установлено и заменено 87 дорожных знаков, построено 410 метров пешеходных тротуаров, установлено 46 искусственных неровностей. Восстановлено 169 метров искусственного освещения.

Вместе с тем сотрудники полиции проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов.

Проведен осмотр 34 школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей.

В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений. С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 47 несовершеннолетних и один ребенок погиб.