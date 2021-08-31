РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 31 Август 2021 | GMT +6

    215 нарушений правил перевозок детей выявили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 215 нарушений правил перевозок детей выявили в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В преддверии начала нового учебного года, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории города Нур-Султана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

    1 сентября сотрудники ДП города Нур-Султана будут нести службу в усиленном режиме. Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения. Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

    «Сотрудники полиции примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года среди первых классов. Проведут с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения и отработке навыков их применения с соблюдением карантинных мер», – рассказал начальник местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов.

    Кроме того, сотрудниками столичной полиции совместно с заинтересованными службами проведены обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 203 общеобразовательных, дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории.

    В адрес владельцев улично-дорожной сети по недостаткам выдано 152 предписания. Нанесено дорожной разметки на 183 пешеходных переходах. Установлено и заменено 87 дорожных знаков, построено 410 метров пешеходных тротуаров, установлено 46 искусственных неровностей. Восстановлено 169 метров искусственного освещения.

    Вместе с тем сотрудники полиции проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов.

    Проведен осмотр 34 школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей.

    В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений. С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 47 несовершеннолетних и один ребенок погиб.


    Теги:
    МВД РК Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!