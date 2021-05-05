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    17:30, 05 Май 2021 | GMT +6

    214 человек с коронавирусом находятся в стационарах в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ситуация с распространением коронавируса пока остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил о снижении заболеваемости на 34% за последнюю неделю. За минувшие сутки выявили 13 новых случаев инфицирования. Область находится в «зеленой зоне» по распространению с 21 апреля. В регионе сняли ряд карантинных ограничений.

    Между тем по области на карантин закрыты две школы: №10 в городе Петропавловске и Новоишимская средняя школа в районе им. Г. Мусрепова. В дистанционном режиме занимаются и 18 классов в разных школах области. Всего с начала учебного года коронавирус выявили у 771 школьника и 161 педагога.

    Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов призвал североказахстанцев не терять бдительности, продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и пройти вакцинацию.

    «В стационарах находятся 214 человек. Заполняемость составляет 34%. Сейчас ситуация стабильная. Но это не дает повода расслабляться. Все мы видим, какая обстановка в мире, в некоторых наших регионах. Инфекция не исчезла и ситуация может резко измениться в худшую сторону», - сказал К. Кусемисов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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