214 человек с коронавирусом находятся в стационарах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ситуация с распространением коронавируса пока остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил о снижении заболеваемости на 34% за последнюю неделю. За минувшие сутки выявили 13 новых случаев инфицирования. Область находится в «зеленой зоне» по распространению с 21 апреля. В регионе сняли ряд карантинных ограничений.

Между тем по области на карантин закрыты две школы: №10 в городе Петропавловске и Новоишимская средняя школа в районе им. Г. Мусрепова. В дистанционном режиме занимаются и 18 классов в разных школах области. Всего с начала учебного года коронавирус выявили у 771 школьника и 161 педагога.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов призвал североказахстанцев не терять бдительности, продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и пройти вакцинацию.

«В стационарах находятся 214 человек. Заполняемость составляет 34%. Сейчас ситуация стабильная. Но это не дает повода расслабляться. Все мы видим, какая обстановка в мире, в некоторых наших регионах. Инфекция не исчезла и ситуация может резко измениться в худшую сторону», - сказал К. Кусемисов.