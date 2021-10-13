2135 водителей наказали за проезд на запрещающий сигнал светофора в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные органы Павлодарской области продолжают бороться с нарушениями правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году на территории Павлодарской области к административной ответственности привлечены 2135 водителей, которые проехали на запрещающий сигнал светофора», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным пресс-службы ведомства, одного такого водителя полицейские наказали по статье 599 КРКоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Ему грозит штраф в размере десяти месячных расчетных показателей – 29 170 тенге. Как оказалось, 12 октября на пересечении улиц Абая - Чокина этот водитель автомобиля «ВАЗ» проехал на жёлтый сигнал светофора, подвергая опасности себя, пассажиров своего авто и других участников, пересекающих дорогу в другом направлении.

Другое нарушение было зафиксировано на проезжей части улицы Жусупа: водитель разговаривал по телефону, держа гаджет в одной руке, а рулем управляя другой. Полицейским он рассказал, что таким образом экономит время – будучи за рулём, решает рабочие дела, но столь занятой автомобилист привлечён стражами порядка к административной ответственности по статье 591 КРКоАП «Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией».

Напомним, ранее в Павлодаре полиция задержала водителя маршрутки с пассажирами, который управлял ей, будучи под воздействием наркотиков.